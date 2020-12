Llegará a salvar al ‘Cacique’. Todo apunta a que Jorge Valdivia se convertirá en nuevo refuerzo de Colo Colo, donde tendrá la misión de sacar a los albos del último lugar del Campeonato Nacional y evitar su descenso.

A la espera de una confirmación oficial, ya se vio al ‘Mago’ sometiéndose a los exámenes de rigor y este martes su regreso al Estadio Monumental se anunciaría.

En ese escenario, se le consultó a Carlos Caszely, goleador histórico del ‘Cacique’, qué opina de la vuelta de Valdivia y el ‘Rey del metro cuadrado’ fue categórico.

“Me parece muy bien, siempre y cuando Jorge vuelva a jugar la mitad de lo que jugaba. Si hace eso ya será mejor de lo que hay hoy en día en Colo Colo. No hay ningún mediocampista de creación en el equipo, porque Matías (Fernández) está muy lesionado y no da para noventa minutos”, aseguró el exjugador, según replica Dale Albo.

“Ojalá que le haga bien a este Colo Colo decaído y casi muerto que tiene sufriendo a la mitad más uno del país. Ojalá que el retorno de él sea beneficioso para el club”, agregó el otrora seleccionado de La Roja.

Por último, Caszely aprovechó la instancia para disparar contra Blanco y Negro y sus decisiones que tienen tan complicado al cuadro albo.

“Hay varios en Colo Colo que no tienen cara, que ya no deberían en el club por todo lo que ha pasado. Como no tienen cara más de alguno va a salir a decir que trajeron a Jorge a petición de la gente. A pesar de que él se querelló con Colo Colo e hizo mierda a los dirigentes, por el bien de Colo Colo todos deben bajar el moño”, sentenció el ‘Rey del metro cuadrado’.