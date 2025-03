Una vibrante jornada de Europa League se disputó este jueves en suelo europeo, donde Roma sacó ventaja en un partidazo ante el Athletic Bilbao, Real Sociedad y Manchester United no se sacaron ventaja y Tottenham sucumbió sorpresivamente en Países Bajos.

En el primero de los partidos, la Real Sociedad y Manchester United disputaron un partidazo en suelo español, donde los locales se vieron sobrepasados por varios pasajes del encuentro ante los ingleses.

No obstante, el desequilibrio llegó a los 57′ con el gol de Zirkzee para el United, pero a los 70′ Mikel Oyarzabal de penal igualó todo para que la vuelta en Old Trafford pactada para el jueves 13 de marzo, defina todo en los octavos de final.

Posteriormente llegó el duelo entre Ajax y el Eintracht Frankfurt, choque que se inclinó a favor de los alemanes, quienes en condición de visita sorprendieron a los neerlandeses.

Los goles corrieron por cuenta de Brian Brobbey para Ajax a los 10′, mientras que Hugo Larsson y Ellyes Skhiri, dieron el golpe para la visita en una llave que se definirá el próximo jueves 13 de marzo.

Así también, Roma no de dejó sorprender por Athletic de Bilbao y en un partidazo, los italianos tomaron ventaja ante los españoles para tener la primera opción de clasificación a los cuartos de final.

Iñaki Williams abrió la cuenta para los españoles a los 50′, pero rápidamente la Roma reaccionó con el tanto de Angeliño a los 57′.

No obstante, Eldor Shomurodov rompió la igualdad con un golazo a los 90’+3′.

En los otros partidos de la ida de los octavos de final, Lyon dio el golpe y venció como visitante al Steaua de Bucarest, elenco rumano que cayó por 3 a 1 ante los franceses, mientras que Rangers de Escocia también golpeó de visitante al Fenerbahce de Mourinho por 1 a 3.

Por último, Tottenham sigue con su pésimo momento y cayó en condición de visita ante el AZ Alkmaar por la mínima, mientras que Lazio venció en Suiza al Viktoria Plzen por 2 a 1.

Cabe destacar que todos los duelos de vuelta por los octavos de final de Europa League están pactados para disputarse el jueves 13 de marzo.

