Uno de los duelos más interesante de los octavos de final de Champions League lo protagonizan el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en un Clásico del fútbol español que se roba las miradas de camino a la ‘Orejona’.

La ida finalizó 2 a 1 a favor del cuadro ‘Merengue’, luego de los goles de Rodrygo y Brahim Díaz, jugador que se convirtió en el hombre del partido con su tanto y también tras sus declaraciones contra Diego Simeone tras la victoria.

Primero, Brahim Díaz anotó el segundo del Real Madrid en una maniobra donde también se lesionó, puesto que -sin querer- se dobló fuertemente el tobillo, pero esto provocó que pudiera esquivar la marca de José María Giménez y así, el marroquí quedó en libertad para rematar y romper la resistencia de Jan Oblak.

Check the move by Brahim Diaz. Check the way his leg twisted and still managed to get that winning goal. Wow

What a determination!

pic.twitter.com/09CpY8ZwqF

— Vandi (@IkeVanderwaalCF) March 4, 2025