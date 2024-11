Un insólito momento se vivió durante la conferencia de prensa del entrenador de la selección de Dinamarca, Brian Riemer, tras el empate ante Serbia en el cierre de la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Tras el 0-0 que metió a los daneses a los cuartos de final de la competición europea, Riemer acudió a la habitual conferencia de prensa postpartido y se marchó a los pocos segundos.

El DT de 46 años, que previo a tomar a Dinamarca dirigió al Hvidovre IF de su país y al Anderlecht de Bélgica, se sentó ante los reporteros y observó que nadie le planteó ninguna interrogante.

Así, Riemer sólo estuvo presente ante los medios menos de 30 segundos. Al no recibir preguntas, el estratega se levantó y se despidió esbozando una sonrisa. Un episodio llamativo que no pasó desapercibido en Europa.

La ronda de los cuartos de final de la Nations League se disputará entre el 20 y 23 de marzo del 2025. Además de Dinamarca, las otras selecciones clasificadas son Portugal, Croacia, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y España.

Las llaves de la fase de los ocho mejores se sortearán este viernes 22 de noviembre en Nyon, Suiza.

The quarter-final line-up is confirmed ✅

Who is going to lift the #NationsLeague trophy? 🏆 pic.twitter.com/ebr4IHr1DU

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 19, 2024