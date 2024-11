Un futbolista de la Premier League fue interrogado el pasado 7 de noviembre acusado de presuntamente violar a tres mujeres y agredir sexualmente a una cuarta, mientras que una quinta persona denunció comportamiento controlador del jugador.

Según publicó la BBC, un jugador de la serie de honor inglesa fue interrogado de nuevo por la policía, que sigue investigando tres casos de presunta violación y otro de agresión sexual entre 2021 y 2023. Sin embargo, el jugador, del que no se sabe el nombre ni el club al que pertenece, sigue jugando.

La cadena británica informó de que el jugador acudió al interrogatorio en una comisaría el pasado jueves 7 de noviembre y fue interrogado, siendo la primera vez que se le interrogaba sobre una acusación de violación denunciada el año pasado por una cuarta mujer.

El futbolista fue detenido por primera vez como sospechoso de violación en julio de 2022, a raíz de la denuncia de una mujer, y volvió a ser arrestado poco después por una denuncia anterior de violación de una segunda mujer, que lo denunció en agosto de 2021. Y el deportista regresó a la comisaría para otro interrogatorio en febrero de 2023, después de que una tercera mujer le denunciara por presunta agresión sexual. El jugador ha negado todos los hechos.

En los testimonios recogidos por la BBC, una de las mujeres confesó que pensó en quitarse la vida al ver la inacción del club, la Premier League y la Federación Inglesa de Fútbol (FA). “No quería vivir en un mundo en el que se me recuerda constantemente que las acusaciones de violación pueden ignorarse siempre que tengas el talento suficiente”, explicó.

“Esta investigación, mi única oportunidad de obtener justicia, me ha agotado física y mentalmente, cuanto más se alarga esta investigación, más se desvanece mi confianza en el sistema”, declaró al citado medio otra mujer que denunció por primera vez al futbolista en agosto de 2021 y sigue esperando el resultado de la investigación policial.

Las víctimas declararon a la BBC el pasado mes de noviembre que el club, la FA y la Premier League dan prioridad a los intereses comerciales sobre la seguridad de las mujeres. Incluso, la investigación de la BBC descubrió que 7 de los 20 clubes de la Premier League han tenido jugadores o empleados investigados por la policía por delitos sexuales desde 2020.

Además, según lo informado por la cadena británica, una de las denunciantes escribió “desesperada” al club, a la Premier y la FA, pero no mostraron apoyo ni ayuda. El equipo le dijo que no podía hablar de sus acusaciones por motivos legales; la competición la remitió a la FA; y esta le aseguró por correo electrónico que no podía tomar “ninguna medida” al no estar contemplado en su reglamento.

La FA defendió que no había “ninguna prueba” que sugiriera que el jugador “supusiera un riesgo de daño para niños o adultos en peligro“. “Se escudaban en su falta de políticas, sabiendo que las normas que habían establecido estaban destinadas a proteger los beneficios, no a las víctimas”, dijo la mujer.