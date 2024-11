El Manchester City deberá pagar la "mayoría" del salario al exjugador Benjamin Mendy, absuelto de violación y agresión sexual el año pasado y demandante por impago de sus 11 millones de libras mientras estuvo apartado del club. La jueza del Tribunal de Trabajo del Reino Unido determinó que el club tenía derecho a no pagarle durante su custodia policial, pero no cuando estaba suspendido por la federación inglesa. La cantidad exacta será discutida en una futura audiencia, mientras Mendy, ahora en el Lorient de la liga francesa, espera resolver este capítulo tras abandonar el City en 2023.

El Manchester City tendrá que pagarle la “mayoría” de su salario al exjugador Benjamin Mendy, que fue absuelto de violación y agresión sexual el año pasado.

El jugador francés, que fue acusado en agosto de 2021 por varias mujeres y absuelto el año pasado, demandó al City por el impago de su salario durante el tiempo que estuvo apartado y que ascendía a unos 11 millones de libras (14 millones de euros) antes de impuestos.

Este salario corresponde al tiempo desde que fue suspendido en septiembre de 2021 hasta que abandonó el club en junio de 2023.

Una jueza del Tribunal de Trabajo del Reino Unido ha dictaminado que el City estaba en su derecho de no pagar a Mendy cuando estuvo bajo custodia policial, aproximadamente durante cinco meses, pero que la suspensión de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés), que no le permitía ni jugar ni entrenar, no era excusa para no pagar al futbolista.

El total de dinero que Mendy recibirá y que ha sido descrito como “la mayoría de su salario” será determinado en una futura audiencia.

Tras abandonar el Manchester City en el verano de 2023, Mendy firmó por el Lorient de la liga francesa, equipo en el que aún juega en la Ligue 2.

El que fuera campeón del mundo en 2018 con la selección francesa jugó quince encuentros la temporada pasada, pero aún no ha participado en esta.