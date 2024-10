El exlateral José Carlos de Almeida, más conocido como ‘Zé Carlos’ y que disputó el Mundial de Francia 1998 con la selección brasileña, murió este viernes a los 56 años víctima de un “infarto masivo”, informó el club de fútbol São Paulo.

El equipo tricolor, donde Zé Carlos disputó 72 juegos entre 1998 y 1999, anunció la noticia “con inmenso dolor y tristeza” a través de sus redes sociales y decretó luto oficial.

El exjugador sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras dormía en casa de un familiar en la localidad de Osasco, región metropolitana de São Paulo.

Zé Carlos, que nació el 14 de noviembre de 1967 en Presidente Bernardes, a casi 600 kilómetros de la capital paulista, tuvo una tardía pero notable carrera en el fútbol.

El lateral derecho ganó notoriedad jugando en el equipo Sociedade Esportiva Matonense en 1997, cuando el club ascendió a primera división del Campeonato Paulista.

A principios de 1998 pasó a integrar el equipo titular del São Paulo, lo que le permitió levantar ese mismo año el título del Campeonato Paulista y lo puso en la mira de la comisión técnica de la selección brasileña, que lo convocó en 1998 para jugar como suplente de Cafú en el Mundial de Francia.

Zé Carlos sustituyo al sancionado Cafú en la semifinal contra Holanda, partido que Brasil ganó por penales, obteniendo su pase a la final, en la que finalmente cayó ante Francia.

En los últimos años de su carrera recorrió clubes como Gremio, Ponte Preta y Joinville, para terminar su carrera en Noroeste en 2005.

O São Paulo Futebol Clube manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Zé Carlos, aos 56 anos, e decreta luto oficial. Ele foi lateral-direito do Tricolor no título paulista de 1998, ano em que também defendeu o Brasil na Copa do Mundo.

