Clásico caliente. El West Ham United y el Chelsea disputaron una nueva edición de uno de los llamados ‘derby’ de Londres, un enfrentamiento que dejó las imágenes del mexicano Edson Álvarez amenazando al argentino Enzo Fernández.

Los ‘Hammers’ fueron ampliamente superadas en casa, por 3-0, con el volante trasandino como una de las grandes figuras del conjunto visitante.

Well done boys, what a game. Big win together, have a nice weekend Blues 💙 @ChelseaFC pic.twitter.com/CLVZNuOVRd

— Enzo Fernandez (@EnzoJ8Fernandez) September 21, 2024