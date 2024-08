Una insólita medida tomó el actual DT estrella de la Premier League, Mikel Arteta, quien decidió contratar un grupo de ladrones para darles una “lección” a sus jugadores de Arsenal de cara a la nueva temporada en Inglaterra.

Según detallan informes de Athletic, el exjugador de los ‘Gunners’, tomó la decisión de “contratar ladrones para robarle a sus jugadores” especies como teléfonos, billeteras y bolsos durante una cena del club.

Posteriormente, Arteta pidió a sus dirigidos que se pusieran en pie y sacar sus cosas personales y dejarlas encima de la mesa, momento en que los jugadores se dieron cuenta de que no las tenían, brindándoles un gran susto durante la comida.

Finalmente, antes de que se formara la histeria en sus jugadores, les comunicó que era todo una enseñanza para que siempre estuvieran “listo, alerta, atentos y preparados”, en todo momento.

Esto llega como respuesta a las dos últimas temporadas, ya que han estado a las puertas de la gloria en la Premier League, pero en ambas ediciones, el Manchester City de Pep Guardiola les ha arrebatado de las manos el cetro de campeones en Inglaterra.

Mikel Arteta doesn't take time off from teaching his players incredible lessons, according to this report from The Athletic… 😅 pic.twitter.com/iObbg9ANBQ

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 8, 2024