Coquimbo Unido se despide de la Copa Sudamericana este martes 28 de mayo cuando se enfrente a RB Bragantino de Brasil.

El equipo brasileño buscará un triunfo en su intento de quedarse con la clasificación directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana en su visita a Coquimbo, ya eliminado como tercero del grupo H con 4 puntos.

El club de la ciudad de Bragança Paulista es segundo con 12 unidades, las mismas que el argentino Racing contra quien lucha por el liderato de la zona que otorga ese pase directo. El que quede segundo deberá enfrentar la eliminatoria con los que resultan terceros en la Copa Libertadores.

La ‘Academia’ argentina, que juega de local contra el Sportivo Luqueño paraguayo último con un punto, acumula +8 en el balance de goles, mientras que los brasileños +1, por lo cual tiene ventaja.

El ‘Braga’ necesita que su rival en la cima ceda puntos en la última fecha de la fase de grupos para lograr su objetivo, ya que una victoria por una goleada abultada luce poco probable ante un cuadro chileno que tiene un buen presente en el torneo doméstico y al que de local en la primera fecha solo pudo ganarle por 1-0.

“La competencia siempre fue por el primer lugar. Mientras tengamos la oportunidad, no nos rendiremos. Hay que jugar. Aunque todo el mundo dice que estamos segundos, para nosotros no. Vamos a ganar y ya veremos del otro lado. Ellos también tienen que ganar. Si no ganan, pasaremos”, dijo el volante Matheus Fernandes a la prensa brasileña.

El equipo dirigido por Pedro Caixinha llega a este duelo luego de haber derrotado a domicilio al Sportivo Luqueño por 3-2, lo que significó su tercer triunfo seguido, mientras que los ‘Piratas’ sucumbieron de visita ante Racing por 3-0.

¡Ya llegamos, Chile! 🇨🇱 Hora de conferir como foi o último treino do Massa Bruta e a viagem para Coquimbo! ✈️⚽️#RedBullBragantino pic.twitter.com/Y43v3EanFj — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 26, 2024

Enfrente, Coquimbo Unido pondrá resistencia para cerrar en casa con un buen resultado. Si bien las tres derrotas que suma en el certamen fueron ante el líder Racing y de visita en Brasil, el equipo de Fernando Díaz ha sido luchador y lo demostró en su caída de local apenas por 1-2 ante el cuadro de Avellaneda.

El conjunto aurinegro atraviesa un gran momento en la liga chilena, en la cual se encuentra en el segundo lugar a solo dos puntos del líder Universidad de Chile tras vencer por 2-1 a Unión La Calera el pasado viernes y con un partido menos que le brinda la oportunidad asaltar la cima.

A pesar de contar en sus filas con el atacante Luciano Cabral, una de las revelaciones del torneo local y que fue incluido en la lista de reserva de la selección chilena para la Copa América, Coquimbo Unido apenas ha marcado dos goles en la Sudamericana.

En el banco volverá a estar el entrenador Fernando Díaz, quien se recuperó de una neumonía que afectó gravemente su salud y que lo mantuvo alejado por un mes, lo cual podrá ser una inspiración para los ‘Piratas’.