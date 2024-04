El duelo entre Atlético de Madrid y Borussia Dortmund dejó varios momentos que comentar, como el arranque furioso del conjunto español sobre los alemanes y como se diluyó la intensidad con el correr del partido hasta el descuento de los germanos.

No obstante, una acción que no pasó desapercibida tiene como protagonista al DT del cuadro ‘Colchonero’, Diego Simeone, quien estalló y tuvo su propio ‘cara a cara’ con el director deportivo y ex jugador del Dortmund, Sebastian Kehl.

Resulta que en una jugada donde Emre Can quedó en el piso, luego de un fuerte choque con un jugador del cuadro español, el directivo del cuadro alemán fue a ‘regañar’ al ‘Cholo’ por no insistir a su jugadores de detener las acciones.

Situación que sacó a relucir la ira del DT argentino, quien fiel a su estilo encaró al alemán en un momento que ya se ha hecho viral en redes sociales.

En la situación captada por la transmisión se ve como Diego Simeone comienza a empujar a Kehl, antes asistentes de ambas bancas llegaran a separar a los dos protagonistas del fuerte cruce.

Todo quedó en eso, pero más no en la cancha, ya que minutos después del enfrentamiento entre ambos, Haller descontó para el Borussia Dortmund y abrió la ilusión para los alemanes que serán locales en la vuelta de los cuartos ante el Atlético de Madrid.

Revisa el ‘cara a cara’ de Simeone y Kehl en Champions