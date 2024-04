Una polémica situación rodea a Alexander Bolaños, jugador con pasos por Colo Colo y Deportes Concepción, de quien acusan una presunta falsificación de identidad.

La grave falta habría ocurrido en medio de un partido donde Independiente del Valle, actual club del futbolista, se midió ante Liverpool de Uruguay el pasado 4 de abril en Copa Libertadores.

A través de Sport 890 de Uruguay, el exrepresentante del jugador (que no quiso dar su nombre) reveló que “en 2012 yo llevé a Alexander a Porto Viejo. En ese momento no se podía hacer la transferencia por un tema de edad y ahí hicimos el cambio de nombre y de fecha de nacimiento”.

“Él no se llama Alexander, se llama Romario, ese es su verdadero nombre. Tiene cambiada la cédula. Está adulterada la fecha de nacimiento también. Es mayor de 24 años“, complementó al citado medio, evidenciando que el exjugador de Deportes Concepción mintió todo el tiempo sobre su identidad.

En esa línea, el denunciante aseguró tener la cédula de identidad original del extremo ecuatoriano e incluso, acusó intentos de sobornos.

“En 2016 su tío me ofreció dinero a cambio de mi silencio. Me pidieron confidencialidad en el tema. Desde ese momento hasta ahora no me han pagado nada. Si me hubiesen pagado yo no decía nada. No me pagaron nada y por eso estoy denunciando esto. Yo advertí al presidente de Independiente del Valle de que si utilizaban a Bolaños podían ser sancionados”, lamentó el otrora agente.

Cabe mencionar que el nexo de Alexander Bolaños con Chile viene desde su juventud, dado que se formó y debutó futbolísticamente con Colo Colo en 2018, además de conformar el plantel de Deportes Concepción en 2022, disputando quince partidos con tres goles a su haber en Segunda División.