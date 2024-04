Impacto en el mundo del fútbol generó la muerte de Luke Fleurs, jugador de 24 años del Kaizer Chiefs y otrora seleccionado de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A sus 24 años, el defensor perdió la vida al recibir varios disparos en un intento de robo a su vehículo en el suburbio de Honeydew, al norte de Johannesburgo.

“Se informa que la víctima (Fleurs), que conducía un VW Golf 8 GTI rojo, entró en la gasolinera de la 14ª Avenida, esquina con Hendrik Potgieter. Mientras esperaba que lo atendiera el encargado de la gasolinera, se enfrentó a dos hombres armados”, detalló el medio de Sudáfrica, Sunday World.

El Kaizer Chiefs, por su parte, despidió a su futbolista a través de un comunicado en redes sociales.

“Con gran tristeza anunciamos que el jugador de Kaizer Chiefs, Luke Fleurs, perdió trágicamente la vida anoche durante un incidente de secuestro en Johannesburgo. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos en este momento difícil”, concluyó la institución.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg.

Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.

The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41

— Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) April 4, 2024