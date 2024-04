La interna del PSG volvió a remecerse tras el triunfo en el clásico de París ante el Olympique de Marsella, logro que fue totalmente eclipsado tras un nuevo y viralizado conflicto entre Kylian Mbappé y el DT Luis Enrique.

Y es que el crack dejó polémicas imágenes a su haber tras reaccionar, con claro disgusto e indignación, a su sustitución en el mencionado cotejo. Para peor, se difundieron también registros en redes que daban cuenta de un presunto insulto.

“Fils de put”, (traducido a hijo de puta), es el insultante dardo con el que habría reaccionado el exjugador del Mónaco a su adiós del compromiso, cosa que le fue consultada directamente al estratega en conferencia de prensa.

En tono de sorpresa por el actuar de Mbappé, Luis Enrique dijo: “Yo no he visto nada. Nada de nada”.

“Soy entrenador, tomo decisiones todos los días. Seguiré haciéndolo hasta mi último día en París”, añadió, dejando en claro que sus decisiones son las que priman mas allá de cualquier jugador.

“Siempre trato de encontrar la mejor solución para el equipo. Si no entiendes mis decisiones, no me importa“, concluyó.