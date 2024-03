No escondió su incomodidad. Txiki Begiristain, director deportivo del Manchester City, se robó la atención de todos en medio del sorteo de cuartos de final de Champions League que dejó a su equipo enfrentado al Real Madrid.

Y es que la autoridad ‘Citizen’ no pudo disimular su fastidio por tener que verse las caras, nuevamente, con el cuadro ‘merengue’ en una fase tan prematura.

Cuando quedó zanjada la llave, el rostro de Begiristain habló por él. La transmisión lo captó y las imágenes del momento han dado la vuelta al Mundo.

Tras la cita, el dirigente fue consultado por su expresión y, si bien lanzó una broma, también lanzó un ‘palito’ expresando que están cansados de los mismos cruces.

“Me ha salido cara de “qué pesados”, otra vez. Estoy ‘aburridito’ con las bolas estas, siempre lo mismo”, expresó con una sonrisa, agregando que “el cuadro es el mismo del año pasado, cambia el Liverpool por el Arsenal”

