El pasado fin de semana, el resultado del duelo entre UD Gijón Industrial y el Club Marino de Luanco desató escándalo en España: los locales ganaron 41-1.

El abultado resultado se registró en la Segunda División infantil del fútbol asturiano, donde compiten niños de 12 y 13 años, y ha generado amplio debate respecto al fútbol base en el país hispano.

Partiendo porque, de acuerdo al reglamento, este tipo de goleadas se “minimizan” al no verse reflejados en los registros de la Federación Asturiana, que solo anota una diferencia de goles. Es decir, oficialmente el partido fue 6-1 a favor del Gijón Industrial.

Pero los que estuvieron en la cancha, saben lo que realmente pasó. De acuerdo a Marca, el técnico local comentó que “para mí, era un partido que yo no quería jugar. Hicimos rotaciones, jugaron todos, pero yo no lo quería jugar”.

Al final de los primeros 40 minutos, pese a que los jugadores locales no pasaban la mitad de cancha y ya no generaban ocasiones de gol, el resultado era 17-1.

“Paras esto y se acabó aquí”, le propuso el técnico del Gijón Industrial al árbitro, pero éste se negó. “No, deben ser 80 minutos”, fue la respuesta del juez, apegándose al reglamento.

Así, en la segunda mitad los goles locales no pararon de sucederse. “Para esto porque no podemos hacer otra cosa. Ellos no quieren ni tener el balón”, insistía el DT del cuadro vencedor.

Un 41-1 que puede sentar un precedente

El abultado triunfo del Gijón Industrial no tardó en volverse viral, siendo ampliamente comentado en redes sociales.

Una publicación del periodista Marcos Vaz no hizo más que aumentar el debate: “Esto es bochornoso. No entiendo cómo en estas categorías permiten algo así. ¿Se habéis puesto en la piel de esos niños que han perdido por 40 goles de diferencia? Teníais que haberlo parado”.

Otro que comentó el resultado fue el entrenador del Marino de Luanco, el equipo goleado 41-1.

“Intentamos mimar a los críos todo lo que podemos, pero semana tras semana perdiendo… los desmoraliza. Siguen viniendo a entrenar con ilusión, pero hagan lo que hagan, el resultado sigue siendo igual”, dijo el DT del elenco que, en la temporada, ha recibido 100 goles en contra en 19 partidos.

Pero, al menos, la mala temporada del Marino de Luanco podría derivar en cambios al reglamento, ya que la Federación está estudiando diferentes métodos para evitar que estos resultados queden reflejados.