Sven Goran Eriksson, que dirigió a Marcelo Salas en Lazio, dirigirá al Liverpool en un partido de leyendas el próximo mes de marzo.

El sueco cumplirá así uno de los sueños de su vida, entrenar a los ‘Reds’, tal y como desveló durante el anuncio de su cáncer en enero, cuando afirmó que le queda un año de vida.

Fue en aquella ocasión que tras enterarse de la enfermedad de Eriksson, Jürgen Klopp fue claro: “Lo único que puedo decir es que es absolutamente bienvenido”.

Así entonces, el exestratega de Marcelo Salas e hincha del Liverpool se sentará en la banca junto a leyendas del club como Ian Rush, John Barnes y John Aldridge, y tendrá a su mando a jugadores como Jerzy Dudek, Martin Skrtel, Fabio Aurelio, Djibril Cissé y Ryan Babel, entre otros.

El partido será contra un equipo de leyendas del Ajax de Ámsterdam el próximo 23 de marzo, el cual, se disputará con fines solidarios en Anfield.

We are delighted to confirm Sven-Goran Eriksson will be part of the #LFCLegends management team for the game against Ajax Legends at Anfield 🔴

More info: https://t.co/qzBKmm4Htd pic.twitter.com/xsWr4KYUKf

— Liverpool FC (@LFC) February 13, 2024