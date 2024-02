En plena recta final del juicio al futbolista Dani Alves, por presunta agresión sexual, un compañero del brasileño en la prisión de Brians 2, en España, relató el día a día de la otrora estrella del FC Barcelona.

El de Bahía, de 40 años, se encuentra internado en uno de los módulos desde el 20 de enero del 2023 después de ser denunciado por una joven que dice que este la agredió sexualmente en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022, cuando ella tenía 23 años.

Apuntar que Alves se pronuncia este miércoles en el juicio oral después de más de un año desde que entró a la cárcel.

El recluso contó en el medio español Antena 3 que “he compartido los últimos seis meses en la cárcel con él. Estamos en un módulo tranquilo. Cuando entró nos quedamos todos flipados (sorprendidos). Comía poco y hablaba poco, pero ahora es uno más. Nos ha regalado camisetas y si no tenemos pasta nos compra cosas en el economato”.

“Él siempre va vestido de negro, despierta a las 7 de la mañana, pasa el recuento, desayunamos y se va directo al patio a hacer deporte… Nos ha puesto a todos en forma. No estudia ni hace cursos de nada. Como está solo en la celda, aprovecha para meditar y para ver la tele”, añadió.

Incluso, el preso declaró que “al principio tenía los 100 euros que tenemos semanales pero en estas últimas semanas no tiene muchos ingresos. Su madre y su hermana hace tiempo que no pasan por aquí. Y su mujer se deja caer poco, algún fin de semana. La verdad es que se siente solo. Y ha pasado de ser un ídolo a un hombre que no quiere nadie al lado”.

El pesimismo del crack brasileño: una fuerte revelación

Por otro lado, el compañero de Dani Alves confesó que el futbolista no tiene esperanzas en que salga absuelto.

“Sabe que lo tiene todo perdido. Igual pasa aquí diez años más… El juicio lo da por perdido. Sabe que nadie le va a creer“, sentenció.

Si las partes no llegan a un acuerdo ‘in extremis’, habrá que esperar a la sentencia para conocer cuál será el futuro de Alves.

En principio, es previsible que esta llegue en las próximas semanas, ya que se trata de un proceso que implica prisión provisional para el acusado.