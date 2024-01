El delantero y estrella del Manchester United, Marcus Rashford, está en el ‘ojo del huracán’ en Inglaterra en los últimos días. Esto luego de que se reportara enfermo y faltase a un entrenamiento… pero la camarera de un bar desmintió todo y decidió contar la verdad de su ausencia: una borrachera.

“Marcus Rashford me invitó a su noche salvaje… estaba tan borracho que tuve que ayudarlo a acostarlo”, así de tajante fue Sarah Adair, una mujer que empezó atendiendo al crack en un local y después se unió a su ‘fiesta’, en diálogo con The Sun.

“Él tenía la misión de emborracharse. Me dejó claro que había decidido que no iba a entrenar el viernes. No tenía planes de volver a casa esa noche”, agregó.

Sarah, además, contó que Rashford tomó tequila por casi 12 horas y después ambos llegaron a un hotel. Ahí, según el relato de la camarera, el futbolista comenzó a arrojar fajos de billetes al suelo. “Calculo que entre 8.000 a 10.000 libras”, agregó.

“No me sorprende que se haya perdido el entrenamiento del día siguiente, dado lo tarde que se acostó y lo mucho que había bebido. Debía haber sabido que no estaría en condiciones de jugar al fútbol”, acotó, detallando que el jugador se desplomó en la cama completamente vestido.

Un supuesto enfermo, la molestia del DT y la multa que se avecina

Rashford efectivamente se reportó enfermo, como lo comunicó en su momento la propia institución de Old Trafford. Sin embargo, con el transcurso de las horas se fueron conociendo imágenes y testimonios que dejaron en mal parado al deportista.

El entrenador de los ‘diablos rojos’, Erik ten Hag, fue consultado en conferencia luego de que se revelaran los primeras señales de la fiesta: “Es un asunto interno. Yo me ocuparé de ello”, afirmó con evidente molestia.

Según cuenta el tabloide británico, Marcus Rashford podría enfrentarse a una multa de más de 760.000 euros.