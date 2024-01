Tras once años desde su retiro profesional, actualmente, la estrella inglesa Michael Owen vive un calvario por una extraña enfermedad que aqueja a su hijo de 17 años, James, quien ha sido declarado “clínicamente ciego”.

El exfutbolista de Liverpool y Real Madrid relató su drama en entrevista con Daily Mail, donde detalló que James sufre de la enfermedad de Stargardt, que consiste en una inusual patología hereditaria que produce una distrofia en la parte central de la retina.

En conversación con el citado medio, el ícono del fútbol británico contó que se encuentran viviendo este calvario desde que James tenía ocho años y que, pese a ello, sigue siendo “un chico positivo”.

“Si pudiera darle mis ojos y hacer un intercambio, lo haría, pero son las cartas que le han repartido y no tiene sentido regurgitarlas durante toda la vida”, se lamentó Owen.

Por su parte, su hijo -que soñaba con ser futbolista- relató lo difícil que ha sido asumir esta enfermedad: “Cuando era más joven, realmente sentía lástima de mí mismo. No puedo conducir, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro… Pero estar molesto por esto no va a cambiar nada, así que mejor sigo adelante”, manifestó James.

Por su parte, el mundialista con la Selección de Inglaterra dio detalles de lo mucho que sufrieron como familia cada vez que James visitaba el hospital.

“El pobre niño tenía que ir al hospital cada dos minutos y tenía que quedarse allí, siendo valiente, mientras le metían cosas en el ojo. Le picaban los ojos y gritaba de dolor… Pero he visitado muchos hospitales a lo largo de mi vida y he visto a muchas personas menos afortunadas, así que hay que ponerlo todo en perspectiva”, cerró el exjugador.