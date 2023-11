David Beckham, el ‘niño’ de la exquisita pegada, llegaba al año 1998 como figura estelar del Manchester United e integraba un equipo de temer junto a Peter Schmeichel, Phil y Gary Neville, Jaap Stam, Ryan Giggs, Paul Scholes y Roy Keane.

Dotado de una técnica sobresaliente, el mediocampista ofensivo se ganó sin dudar el llamado a la selección de Inglaterra para afrontar su primera Copa del Mundo, específicamente en Francia.

En suelo galo, la aventura del jugador nacido un 2 de mayo de 1975 comenzó de gran forma con un perfecto gol de tiro libre a Colombia en la primera fase.

‘The Three Lions’ terminarían por acceder a los octavos de final en el segundo lugar del Grupo G, tras triunfos sobre Túnez y los ‘cafeteros’ y una derrota ante los ganadores de la zona, Rumania.

Inglaterra tomaba vuelo de la mano del técnico Glenn Hoddle pero, para su mala fortuna, les tocó enfrentarse en el arranque de la fase final con el siempre poderoso Argentina, que llegaba con figuras de la talla de Diego Simeone, Gabriel Batistuta, Juan Sebastián Verón, Ariel Ortega y Javier Zanetti.

El martirio de Beckham ante la Albiceleste: la patada y la ‘tarjeta maldita’

Se veían las caras los dos países de la guerra de las Malvinas, con el recuerdo de la ‘Mano de Dios’ y el mejor gol en la historia de los Mundiales de Diego Armando Maradona.

Este choque, por los cuartos de final de ‘México 1986’, quedó en manos por 2-1 de la ‘Albiceleste’, a la postre campeón.

La serie documental ‘Beckham’, que emite Netflix, arranca con el episodio llamado ‘La patada’, esa que significó el mayor martirio para el otrora volante en su carrera.

Corría el minuto 47, con el marcador 2-2 en Saint-Etienne, cuando David cayó pesadamente por un empujón de Simeone. Tras cartón, el entonces crack inglés levantó desde el suelo su pie derecho impactando en la parte trasera de la rodilla derecha del ‘Cholo’, quien exageró la caída.

El árbitro danés Kim Nielsen no dudó en mostrarle la cartulina roja al ‘7’ de Inglaterra. Con el correr de los minutos no hubo más goles, el duelo llegó a la tanda de penales y ganó Argentina por 4-3 desde los 11 metros.

“Nos lo ha costado (el partido). Nos ha costado caro”, declaró Hoddle, apuntando a la expulsión del volante como clave en el desarrollo del duelo que dejó eliminada a Inglaterra.

Este hecho desmoronó a Beckham. “Recuerdo salir caminando y ver a mi padre con mi madre allí parados. Literalmente caí en los brazos de mi papá, no pasaba por eso hacía años, pero mis emociones simplemente me vencieron”, indicó. Lo que el hoy presidente del Inter de Miami no sabía era que su peor pesadilla estaba a punto de comenzar.

El odio de toda una nación

En el segundo capítulo de la miniserie se dan a conocer las repercusiones de su acción ante la Albiceleste: el oriundo de Londres, de entonces 23 años, se ganó el odio de toda una nación.

“¡Imbécil!”, “¡Basura!”, fueron los gritos que recibía el joven mediocampista, quien pasó de ser el héroe a convertirse en el villano.

Beckham se marchó a Nueva York a ver a Victoria, su spice embarazada, a la que hacía dos meses que no veía. Pensó que a la vuelta a Inglaterra quizá las aguas estarían más calmadas. Pero no.

“Ojalá existiera una pastilla que pudiera borrar ciertos recuerdos… Cometí un estúpido error. Y ahora, pese a que ya tengo 47 años, sigo torturándome a mí mismo por lo ocurrido”, menciona en la serie.

“Todo el país me odiaba”, agregó el ex Real Madrid, Los Ángeles Galaxy, AC Milán y PSG. En la fachada de un pub de Londres hasta apareció un muñeco de él casi a escala real colgado de una soga.

David Robert vivía una pesadilla. Todos lo culpaban por la eliminación de su selección, incluso gran parte de sus compañeros en el combinado. No podía salir tranquilo a caminar porque la gente lo escupía o lo maldecía.

“Estaría mintiendo si no dijera que lo que David hizo ese día fue defraudar a todos y cada uno de los miembros de Inglaterra”, escribió Michael Owen en su libro autobiográfico.

Incluso, la prensa británica lo lapidó: “10 Leones heroicos y un niño estupido (The Mirror) y “Momento de locura que costó las esperanzas coperas (Daily Mail). Este último medio, incluso, imprimió un blanco para dardos en el que él era el centro y estaba acompañado por figuras como Diego Maradona, Daniel Passarella, Carlos Roa, el árbitro danés y hasta Leopoldo Galtieri, el presidente de facto argentino que impulsó la Guerra de Malvinas.

Pero eso no fue lo peor. A Beckham lo amenazaron de muerte enviándole balas por correo. Sin embargo, el volante siguió adelante y se refugió en prácticamente el único apoyo que tenía, además de su familia: el Manchester United y su afición.

“Lo que me ayudó a superar esa temporada fueron los fanáticos del United”, indicó David, quien se reenfocó y con 9 goles, además de 18 asistencias, fue clave para que los ‘Diablos Rojos’ ganaran en la campaña 1998-1999 un triplete histórico: Premier League, la FA Cup y la anhelada Champions League.

La llamada que lo desconcentró

Un día antes del cruce con Argentina en Francia 1998, Beckham recibió un llamado de su esposa Victoria, quien le tenía un ‘notición’.

Una revelación que terminaría por desconcentrar al mediocampista, a horas del cruce con la escuadra dirigida por Daniel Passarella. La ‘Posh Spice’ le confesó que estaba embarazada.

“Estaba en Brooklyn. Se lo dije a David la noche antes del partido. Estaba muy feliz. Ambos lo estábamos. Nunca hubo ninguna duda en mi mente de que no tuviera que decírselo. A ver, era lo que queríamos”, contó Victoria.

En tanto, Beckham fue consultado si no pensó en marcharse de Francia a Nueva York en ese momento. “Es lo primero que quise hacer. No pude. Estábamos en un gran campeonato”, expresó.

Un par de años después, el máximo accionista del Inter de Miami -equipo que defiende Lionel Messi- se reencontraría con la afición de ‘The Three Lions’. Con un gran tiro libre, salvó a Inglaterra y lo clasificó al Mundial de Japón y Corea 2002.