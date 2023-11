El empate entre Perú y Venezuela por las Eliminatorias al Mundial 2026 tuvo un álgido final, en el que los jugadores de la Selección Vinotinto fueron agredidos por la policía local.

Así lo denunciaron los propios futbolistas del combinado llanero, quienes se enfrascaron en una gresca con agentes de seguridad en el estadio Nacional de Lima.

Según imágenes captadas en el recinto peruano, todo comenzó cuando el plantel venezolano se acercó a sus hinchas para despedirse de ellos y regalarles algunas camisetas.

En ese momento, un agente empezó a discutir con Nahuel Ferraresi. Los ánimos se caldearon rápidamente y, en cosa de segundos, el jugador de Sao Paulo fue agredido. Lo anterior, provocó la respuesta de sus compañeros.

Tras una serie de empujones, insultos y golpes, el combinado llanero finalmente se retiró del lugar ante las quejas de sus hinchas.

“Me pegaron dos palazos y me rompieron un poco. Afortunadamente no fue nada grave, pero son cosas que no deben suceder. La policía también le pegó a la gente y todo eso es triste”, dijo Ferraresi al medio Meridiano.

“Se le informó a la Conmebol para que hagan algo y esto no vuelva a pasar. Son cosas que no deberían pasar”, agregó el seleccionado de Venezuela, quien resultó con heridas en una mano.

⚠️🇻🇪 Así fue como la policía peruana agredió a Nahuel Ferraresi. Cuánta impotencia siento. Esto es vergonzoso. 📽️ La Vinotinto TV | @shneyderth pic.twitter.com/HFJis3rAom — Manuel Alejandro Ramírez (@manuramirez95) November 22, 2023