Este sábado, la estadounidense Megan Rapinoe debió retirarse por lesión (a los seis minutos) de la final de la NWSL, el partido con el que la legendaria futbolista decidió poner fin a su carrera.

La volante sufrió un desafortunado resbalón en una jugada sin contacto con jugadoras rivales y cayó al suelo cuando apenas había comenzado la final entre su equipo, el OL Reign, y el NJ/NY Gotham, que fue quien se coronó campeón.

Doble campeona del mundo con Estados Unidos, medalla de oro en Londres 2012 y Balón de Oro de 2019, Rapinoe no pudo continuar por esa lesión y abandonó el campo poco después entre lágrimas, cojeando, con ayuda del personal médico del OL Reign y con el aplauso de los fans del Snapdragon Stadium de San Diego.

“Definitivamente, no es como me había imaginado este último partido… Estoy bastante segura de que me he roto el tendón de Aquiles”, comentó con una sonrisa amarga a la retransmisión de la cadena CBS.

En la misma línea, agregó: “Estoy orgullosa de nuestro grupo, lo dieron todo. El Gotham se lo merece mucho (el título), han tenido un gran año. Y, simplemente, gracias a todos los que estuvieron en este viaje durante todo este tiempo. Ha sido increíble. Estoy muy orgullosa de toda mi carrera y realmente agradecida por todo lo que me ha dado”.

Antes de dejar la cancha durante el encuentro y de poner fin a su brillante trayectoria de esta manera tan desgraciada y triste, Rapinoe recibió el abrazo de Ali Krieger, amiga muy cercana -pero rival este sábado ya que jugaba en el Gotham-, que también fue doble campeona del mundo con EE.UU y que asimismo colgaba las botas esta noche.

En las gradas se vio también muy preocupada a Sue Bird, pareja de la futbolista, exjugadora de baloncesto y un nombre histórico de la WNBA.

El Gotham se llevó su primer título de la NWSL al derrotar por 1-2 al OL Reign gracias a la española Esther González, que marcó el segundo y definitivo gol para las neoyorquinas, completando así una gesta enorme con este trofeo, ya que en 2022 fue el peor equipo de toda la liga.