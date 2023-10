Nuevos detalles de la noche de furia de Neymar en Cuiabá, tras ser agredido por hinchas de su país en el pleito contra Venezuela por las Clasificatorias al Mundial 2026, se dieron a conocer en las últimas horas.

Recordar que el crack del Al-Hilal saudí fue insultado y hasta recibió un envase de palomitas de maíz en su cabeza, tras la furia de los fanáticos brasileños en el Arena Pantanal por la igualdad como local con la Vinotinto (1-1).

Ahora, el famoso relator José Carlos Araújo, apodado Garotinho, subió un video en redes para informar que el ex PSG insultó duramente al presidente del fútbol brasileño (CBF), Ednaldo Rodrigues.

“Después de terminar el partido (con Venezuela), cuando Neymar salía del campo y tomaba esa bolsa de palomitas, en ese pasillo que lleva al vestuario, se cruzó con el presidente de la CBF”, dijo.

“Y maldijo con todo tipo de improperios, diciéndole que tomara acciones en ese lugar. ‘Hijo de esto, hijo de aquello…’, le dijo, además de advertirle, de que no trajera más al equipo a ese lugar, para no someterlos a estas cosas y ser atacados por el público”, complementó.

Eso no fue todo. Tras insultar a Rodrigues, el ‘10’ del ‘Scratch’ le indicó al dirigente que no iba a viajar a Uruguay para enfrentar este martes a la Celeste de Bielsa por la fecha 4 de las Clasificatorias de la Conmebol.

“Neymar tuvo que ser detenido por las personas que estaban en el túnel. Lo agarraron enseguida. Luego amenazó: ‘No voy a Montevideo’… Y luego trataron de controlarlo”, sentenció.

🚨 NEYMAR XINGOU O PRESIDENTE DA CBF NA ARENA PANTANAL 🚨

O atacante Neymar ficou furioso após ser acertado por um saco de pipoca na saída de campo depois do empate do Brasil com a Venezuela, na última quinta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. pic.twitter.com/ZOg9hEWRvY

