De ídolo a vendido. La historia de Eusebio ‘Chevo’ Acasuzo es una de las más llamativas del fútbol de Perú. Y por qué no decirlo, Sudamérica.

El exarquero fue siempre una pieza fija de la ‘Bicolor’ en sus tiempos de jugador, un espejo para muchos, especialmente durante los 80′. Sin embargo, su nombre se vio manchado luego de una mala tarde contra Chile en el estadio Nacional.

Ese día La Roja se impuso por 4-2. El ‘Chevo’ solo duró 23 minutos en cancha. Recibió tres goles en 15 minutos y fue reemplazado.

Su entrenador, Roberto Carlos ‘Chale’ Olarte, decidió modificarlo en una movida que, lejos de ayudarlo, lo hundió aún más.

Hace solo días, el medio Trome de Perú lo entrevistó para saber si la herida de ese día ya estaba cicatrizada: “Creo que cerrada nunca va a estar”, afirmó.

Una tarde desastrosa en el Nacional

Para rememorar lo ocurrido la citada tarde hay que retroceder en el tiempo al domingo 27 de octubre de 1985.

Ese día Chile y Perú se veían las caras por la primera ronda del repechaje. Era el partido de ida. La Roja, dirigida por Pedro Morales, necesitaba un triunfo y salió desde el arranque volcada en ofensiva.

Un tiro libre de Jorge ‘El Mortero’ Aravena, a los 6′ minutos, abrió el marcador. Fue un remate con la zurda que pasó con efecto por una barrera de dos jugadores que se separó, dio un bote y descolocó al ‘Chevo’ que lució débil.

Chile aún festejaba el primer tanto cuando Aravena robó un balón en la salida peruana y habilitó a Hugo Rubio. El delantero envió un zurdazo exigido que encontró mal ubicado a Acasuzo. Fue el segundo a los 8 minutos.

Por si fuera poco, a los 14′, Alejandro ‘El Chino’ Hisis sacó un remate de media distancia que superó el corto vuelo del ‘Chevo’. 3-0, contundente.

El ‘Chale’, DT inca, se paró y decidió ‘patear el tablero’. Sacó a los 23 a Eusebio Acasuzo para intentar dar un golpe de timón. La estrategia le sirvió, en el sentido que Chile solo anotó un tanto más. Pero, por otro lado, destruyó a un ídolo peruano para siempre.

Las acusaciones de soborno: dinero chileno y un departamento

El ‘Chevo’ Acasuzo, antes de ese fatídico duelo con La Roja, era uno de los mayores referentes del balompié peruano.

De hecho, fue parte del plantel que se consagró campeón de la Copa América en 1975 -aunque como suplente-, y también estuvo en el ‘bronce’ de ese mismo torneo en 1979 y 1983.

Después del partido con Chile todo cambió. A tal punto que pese al paso de los años, Acasuzo no esconde su dolor por cómo se habló de él por su actuación. “Me mataron y me dolía mucho lo que hablaban de mí”, afirmó.

Y es que los principales diarios del vecino país no perdonaron: “¡Vete a Bolivia, Chevo!”, “Acasuzo el mejor de Chile”, “¡Acasuzo 4, Perú 2!” y “Acasuzo regaló el partido”, fueron los titulares de las crónicas del enfrentamiento.

Pasaron 35 años de esta entrevista al buen chevo acasuzo en la revista el gráfico cuando el pueblo peruano le dio la espalda y lo juzgo de vendido. Personalmente siempre lo dije chevo no tuvo la culpa de la derrota antes los chilenos pic.twitter.com/9ITLRFwuDM — Xino Steves (@XinoSteves) October 20, 2020

Las cosas empeorarían. Algunos periodistas hasta aseguraron que el arquero había aceptado sobornos de parte de Chile: dinero y hasta un departamento. “Siempre he sido una persona muy informada y leía lo que hablaban de mí y me dolía”.

Al ser consultado por esto, el exarquero es tajante: “Obviamente que no. Se habla mucho pero qué pruebas tienen. Así le respondí a un periodista de la revista El Gráfico cuando vinieron a entrevistarme en mi casa después del partido. Es más, hubo una información que dice que Chile me había dado un dinero y este departamento donde vivo”.

“Este departamento donde vivo yo me lo había comprado tres años antes de ese partido. O sea, Chile sabía que yo iba a tapar tres años antes. Ustedes tienen todo el derecho de especular, pero hablemos con más seriedad”, agregó.

Las explicaciones de una mala tarde

En la actualidad el ‘Chevo’ aún sufre por su mal desempeño. Sin embargo, y tras revisar cientos de veces las imágenes, hace hincapié en que solo falló en un gol de La Roja: el segundo.

“Siempre estoy llano a responder cuando me preguntan sobre ese partido. Cada quien tiene su verdad. Yo tengo la mía”, asegura.

Sobre por qué se vio lento y a destiempo, Acasuzo remarca que “no estaba jugando y llegó con poca continuidad al primer partido con Chile. Ojo, no quiero tratar de justificar después de tantos años lo que pasó”.

“Se tejieron muchas cosas de por medio que no fueron ciertas ni tampoco se aclararon. Esas cosas a veces hacen daño a la imagen de un deportista que siempre quiso hacer lo mejor, complementó, profundizando que “fue un mal partido por supuesto y siempre lo acepté. Tuve una mala tarde”.

En cuanto a qué sintió cuando fue cambiado, el ‘Chevo’ dice que “estaba afectado por supuesto, pero no lloré. Me sentía mal. Sabía que si me habían sacado era responsable”.

Finalmente, el hoy preparador físico y también ‘cazatalentos’, también recuerda el apoyo que recibió de algunos compañeros: “Vinieron a visitarme Barbadillo, Uribe y luego hablé con Juan Carlos Oblitas y Franco Navarro. Ellos saben lo que ha pasado, pero no saben el dolor que yo sentí”.