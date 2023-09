El fichaje más caro de la historia del Arsenal comienza a dar dividendos. Este domingo, el inglés Declan Rice, en el último suspiro, impulsó a la victoria a su nuevo equipo contra un Manchester United al que el VAR anuló un gol del argentino Alejandro Garnacho en el minuto 88 y que sigue sin ser capaz de competir contra los grandes.

Los ‘gunners’ se llevaron un final loco en Londres en una de las últimas jugadas del encuentro, cuando en un córner, Rice le pegó al balón con el alma, el esférico tocó en Johnny Evans y se fue a la red para derribar a unos ‘Diablos Rojos’ que minutos antes pensaba que tenía el partido en la mano, cuando sólo el VAR pudo evitar el gol de Garnacho.

Así confirmó el Arsenal una superioridad que se había palpado desde el principio y pese a que el United se adelantara en el marcador, con una jugada al contraataque conducida por Christian Eriksen y finalizada con brillantez por Marcus Rashford (27′) con un disparo al segundo palo.

No le costó mucho al Arsenal apelotonar atrás a los de Erik Ten Hag, que se hartaron de defender en campo propio y de esperar las carreras de Rashford, Martial y Anthony. Un planteamiento muy pobre para un equipo que solía disfrutar de estas batallas y que era conocido por su faceta ofensiva.

Nada más sacar de centro, el elenco londinense hilvanó una combinación entre Martinelli y Nketiah para que este último, ya dentro del área, levantara la cabeza, encontrara solo a Martin Odegaard en la medialuna. Su disparo con violencia fue a la red y pareció el comienzo de una remontada que se encasquilló hasta el minuto 96.

Sin embargo, antes de aquello, llegó la polémica del encuentro, con el gol que le anularon a Garnacho en el minuto 88, cuando el VAR marcó un ligero fuera de juego en un mano a mano que le ganó el argentino a Aaron Ramsdale.

By the tiniest of margins, Alejandro Garnacho’s late strike is ruled out by VAR for offside 😨 #ARSMUN pic.twitter.com/uwA55LEnVp

Lo pudo ganar el United, pero en el minuto 96, Rice cazó un balón suelto en un córner y desató la locura en el norte de Londres. Y aún le quedaba una última bala al Arsenal, que con el tiempo cumplido pilló a la contra al United y Gabriel Jesús, tras sentar a Diogo Dalot, certificó el 3-1.

Los tres puntos meten al Arsenal en la quinta plaza, con diez, los mismos que Tottenham Hotspur, Liverpool y West Ham United, y dejan al United en undécima posición, con seis puntos de doce posibles.

DECLAN RICE WINS IT IN STOPPAGE-TIME WITH HIS FIRST ARSENAL GOAL!!!

BUKAYO SAKA 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿(2001) WITH A GREAT CORNER-KICK DELIVERY FOR THE ASSIST!!!pic.twitter.com/ewtqK7cB09

— Football Report (@FootballReprt) September 3, 2023