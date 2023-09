La llegada de Lionel Messi a la MLS no ha dejado a nadie indiferente. Sus detractores comentan que ya no tiene nivel para jugar en el fútbol de ‘elite’ y sus seguidores, sentencian que llegó a Norteamérica para seguir rompiendo récords a sus 36 años.

Así también, otro debate parecer haberse encendido en suelo estadounidense, luego de la irrupción de la estrella mundial, campeón en Qatar 2022, con la llegada de Zlatan Ibrahimovic en 2018 a Los Angeles Galaxy.

Ambos experimentados jugadores han brillado donde han jugado, pero en la MLS, que es una liga emergente, ya comienzan a sentenciar que Messi ha opacado lo realizado por el jugador sueco a tan solo un par de semanas de su llegada a la competición.

Quien habló con contundencia sobre esto es Carlos Vela, exseleccionado mexicano que desde hace algunas temporadas es emblema de Los Angeles FC y quien se ha pronunciado para inclinarse a uno de los dos lados en el debate de la MLS.

En conversaciones con AS, Vela detalló que “Zlatan sí dominó, pero no ganó nada, Messi en menos tiempo ha ganado. No se pueden comparar porque son jugadores diferentes, en situaciones diferentes”.

Por otra parte, charló sobre el nivel que puede demostrar el ex crack del Barcelona y PSG en Estados Unidos, en donde apuntó que “me sorprendería que jugara mal. Da igual en qué parte del mundo, cuando tú eres el mejor jugador, a la liga que vayas, vas a estar bien. Cuando eres el mejor, da igual a dónde vayas”.

“La pregunta que me sorprendería es si no hace goles, o si no hace jugadas, eso me sorprendería”, sentenció el mexicano.

Lo cierto es que los números de Messi desde su llegada al Inter Miami han sido exorbitantes, ya que en tan solo ha jugado 10 encuentros con ‘Las Garzas’, donde ha encajado 11 goles, 3 asistencias y se ha quedado con el titulo de Leagues Cup.