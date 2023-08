El mercado de transferencias en el fútbol europeo empieza a vivir sus últimas horas y ante ello, los equipos buscan cerrar sus fichajes. En el caso del Real Betis de Manuel Pellegrini, hubo un creciente interés que finalmente, quedó en eso.

Philippe Coutinho apareció como la gran sorpresa en el radar del equipo sevillano. De hecho, y por expreso pedido del estratega chileno, se habló de que el conjunto verdiblanco pediría la cesión del futbolista al Aston Villa.

“A Pellegrini le satisface la idea de poder contar con Coutinho, de 31 años, y formar una tripleta de mediapuntas de enorme creatividad junto a Isco Alarcón y Nabil Fekir“, consignaron desde Mundo Deportivo.

Sin embargo, el propio Coutinho habría rechazado el interés desde España y de otro candidato, el Besiktas de Turquía, para sellar su marcha al fútbol de Qatar.

Al respecto, el especialista en fichajes Fabrizio Romano señaló que, pese al interés por su carta, “la decisión de Philippe Coutinho sigue siendo unirse al Al Duhail de Qatar”.

Así entonces, el plantel del Real Betis comienza a cerrarse de cara al temporada 2023/24 en Europa, mientras que el excrack de clubes como Liverpool y FC Barcelona se acerca cada vez más al codiciado fútbol árabe.

Despite calls from Betis and Besiktas, Philippe Coutinho decision remains to join Al Duhail in Qatar 🇶🇦🇧🇷 #AVFC

More to follow. https://t.co/Kn2H6NU2HY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2023