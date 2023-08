El astro argentino no se mostró particularmente satisfecho con la posibilidad de volver a ganar esta distinción.

El crack argentino Lionel Messi, actual futbolista del Inter Miami, conversó con los medios de comunicación este jueves, donde mostró su indiferencia tras volver a ser nominado al Balón de Oro y reconoció que su fichaje por el París Saint Germain no era algo que él deseaba al no querer irse del Barcelona.

Pese a contar con la posibilidad de conseguir su octavo Balón de Oro y seguir aumentando su palmarés, el astro trasandino aseguró que el haber levantado la Copa del Mundo en Qatar 2022 fue una alegría mayúscula y que, tras ello, consiguió “todos los objetivos” que se había propuesto en su carrera, por lo que no le da particular “importancia” a esta distinción individual.

“Si bien es un premio importante, uno de los más lindos a nivel individual, nunca le di importancia, entre comillas. Lo más importante para mí siempre fueron los premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber podido conseguir todo en mi carrera, y después de haber ganado el Mundial, estoy pensando menos en eso. No lo pienso, si llega bien, y si no, no pasa nada“, puntualizó el ’10’.

Cabe consignar que la ‘Pulga’ competirá contra nombres de la talla de Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Luka Modric, Kylian Mbappé, entre otros.

Por otra parte, Messi dio detalles de su fichaje por el cuadro parisino, revelando que no fue una experiencia como la esperaba.

“Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme del Barcelona. Fue algo que pasó de un día para otro y se hizo difícil, todo lo contrario de lo que me está pasando ahora acá (en Miami)”, confesó el argentino.