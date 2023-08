El legendario Andrés Iniesta encontró club tras su salida del Vissel Kobe de Japón y, a sus 39 años, dará el salto a una exótica liga.

De acuerdo con diversas informaciones desde Europa, el campeón mundial con la selección española en 2010 seguirá su carrera en el Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos, donde aterrizó la noche del lunes 7 de agosto para concretar su firma.

Al respecto, las imágenes divulgadas por medios locales muestran al exjugador del FC Barcelona en su llegada al aeropuerto de Dubai, donde luce una bufanda de su nuevo club.

Vale recordar que el destino del futbolista fue todo un impacto mediático, luego de haber sonado en distintos clubes del mundo como Argentinos Juniors, el Inter de Miami e incluso, en un rumor bastante extravagante que lo ubicó en Unión Española.

En aquella oportunidad, el gerente del equipo hispano, Cristian Rodríguez, declaró firmemente que “más que un rumor, es una mentira. Dedicarle tiempo a desmentir a gente o medios que hacen de esto un absurdo“.

Por otra parte y de acuerdo con lo informado por el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, el contrato de Andrés Iniesta con Emirates Club FC será válido hasta junio de 2024, con opción de extenderse hasta 2025.

Así entonces, el campeón de la Eurocopa 2012 con España y multicampeón con el Barça jugará por el club árabe.

Andrés Iniesta signs for Emirates Club FC from Ras Al-khaimah in UAE — he will arrive in Dubai tonight 🚨🇪🇸🇦🇪

Iniesta will sign the contract on Tuesday morning, it will be valid until June 2024 with option until 2025.

Here we go 🧞‍♂️ pic.twitter.com/x7Ky0wN6dv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023