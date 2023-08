Su amor el fútbol le ayudó a pagar una cirugía. Una fanática del balompié, al punto de jugarlo a nivel amateur, pudo costear una operación gracias a la reventa de su entrada para ver un partido de Lionel Messi en la MLS.

Amanda, seguidora del New York Red Bulls, aprovechó su condición de abonada de ese equipo y decidió rematar su tickets para el compromiso contra Inter de Miami, programado para el próximo 26 de agosto.

Y su iniciativa fue furor. Según comentó en su Twitter, pudo recaudar incluso más dinero del que necesitaba para el pago de la totalidad de la prestación médica. En específico, precisaba 500 dólares -el resto lo ponía su seguro médico- y consiguió un total de 505.

“Muchas gracias a Lionel Messi por pagar mi cirugía de LCA (lesión del ligamento cruzado anterior)”, detalló la jugadora.

La oriunda de West Orange conversó con Mirror Sport y acotó que su boleto “es el barato y algunos de ellos están hoy a la venta por 700 dólares, pero solo quería venderlo”.

En cuanto a cómo nació su idea, especificó que “me operaré el 18 de agosto y, dependiendo de qué tan mal esté mi menisco, es posible que tenga que usar muletas, así que probablemente no pueda ir al juego de todos modos. Así que dije: ‘Oh, puedo usar el dinero para pagar mi cirugía de LCA’, ¡así que será bueno!”.

Finalmente, en relación a una posible frustración por no ver en vivo el ’10’ argentino, Amanda sostuvo que “lo he visto jugar antes. Fue en un entrenamiento para un partido entre Argentina y Brasil… Así que no estoy demasiado decepcionada por perderme el juego”.

“Sí lo veré en la televisión. Además no está en mi equipo y por eso estoy alentando contra él”, cerró.