En una definición infartante, Suecia venció a Estados Unidos y se clasificó a los cuartos de final tras un duelo sin goles que se decidió desde los lanzamientos penales que dejó fuera del Mundial Femenino 2023 a la vigente campeona.

Los 21 tiros a puerta de las estadounidenses demostraron su dominio, pero no fueron suficientes para batir a una sólida Suecia.

Suecia, actualmente en la tercera posición del Ranking FIFA, y con 9 goles en fase de grupos, no era capaz de hacerse con el balón y producto de ello, terminó la segunda mitad sin tiros a puerta ante el dominio de las estadounidenses.

Por otro lado, la selección europea contó con una resistente Zećira Mušović. La portera del Chelsea estuvo atenta todo el partido y se consolidó como la gran figura de su escuadra.

Mientras tanto, el cuadro sueco cambió su tónica y centró sus ataques por la banda derecha en la segunda mitad, pero seguía gozando de imprecisión en la ‘puntada final’. Para EEUU, la tuvo Alex Morgan -que se despide del mundial sin goles- al filo del final del partido con un remate de cabeza tras un centro, pero de nuevo apareció Mušović.

De ahí en más, el encuentro siguió sin goles y se decidió por lanzamientos penales.

El primer fallo desde los 11 metros lo ejecutó de Bjorn, la jugadora del Everton. Sin embargo, Megan Rapinoe falló sorprendentemente en el siguiente turno. Blomqvist tiró por encima de la portería y la estadounidense Smith la mandó por encima del travesaño para empatar así la tanda.

Finalmente, el lanzamiento de Hurtig dio la victoria y el batacazo histórico a Suecia, gracias a un penal que tuvo que ser revisado por el sistema de detección automática de goles.

Así entonces, las suecas se enfrentarán a Japón en la siguiente ronda, a disputarse el viernes 11 de agosto a las 03:30 de la mañana de Chile.

La selección de Países Bajos será el rival de España en los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, tras derrotar este domingo a Sudáfrica por 2-0.

La crack del Wolfsburgo, Jill Roord, abrió el marcador a los nueve minutos, al rematar un córner y anotar su cuarto tanto en la competición, el undécimo con su selección.

El tanto en contra hizo reaccionar a una Sudáfrica que tuvo dos ocasiones claras para igualar el partido, aunque Daphne van Domselaar estuvo impecable en la portería neerlandesa.

Tras llegar al descanso con la mínima ventaja, Países Bajos volvió a demostrar su superioridad cuando Lineth Beerensteyn envió un disparo directo a puerta y en un fallo claro Kaylin Swart no fue capaz de evitar que el balón acabara en gol.

El 2-0 llegó en el minuto 68 y a pesar de los empeños de Sudáfrica, el encuentro se selló rápidamente ante la presencia de 40.233 espectadores.

Así entonces, Países Bajos logró su pase a cuartos del Mundial Femenino y jugará ante España el próximo jueves 10 de agosto a las 21:00 horas de Chile.

Two more teams heading to the Quarter-finals! 🇳🇱🇸🇪👏#FIFAWWC | #BeyondGreatness

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 6, 2023