Carlo Ancelotti es un de los entrenadores más prestigiosos del mundo y sus hazañas conseguidas con el Real Madrid, lo apuntan a ser uno de los estrategas más ganadores del último tiempo.

Tanto es así, que despertó el interés de Brasil, la selección pentacampeona del mundo que confía en el DT italiano para volver a lo alto del fútbol mundial y de paso, alzarse con el trofeo planetario.

Sin embargo, el anuncio de su llegada a la poderosa selección de Conmebol ha levantado una oleada de comentarios, tantos positivos como negativos y que solo se callaran cuando aterrice en Brasil para tomar el mando de La Verdeamarela.

Uno de los últimos en hablar sobre la llegada de Ancelotti fue el histórico jugador brasileño, Rivaldo, estrella y campeón del mundo en Corea-Japón 2002.

El legendario delantero del ‘scratch’ habló en TNT Sports Brasil y fiel a su estilo, arremetió ante la inminente llegada de ‘Carletto’ a su conjunto nacional.

En sus palabras, Rivaldo detalló que “Brasil siendo pentacampeón jamás puede esperar a un DT. Ya has tenido a los mejores jugadores del mundo. Con todo respeto a Ancelotti, que es un gran entrenador, tuve la posibilidad de ser entrenado por él, pero Brasil no tiene que esperar a un entrenador”.

Para él, el estratega debe ser brasileño, desechando de raíz la opción de que Ancelotti sea el nuevo seleccionador de la potente selección sudamericana.

Con relación a eso, Rivaldo apuntó que “en mi opinión, la selección brasileña tiene que tener un entrenador brasileño. En los clubes no, creo que es normal que haya entrenadores que vengan a Brasil, que de aquí salgan fuera, no hay problema, pero entrenador de la selección brasileña a mí me gustaría que fuese brasileño”.

“Ancelotti es un gran técnico y yo creo que le iría mucho mejor entrenando a Italia, que estuvo dos mundiales sin ir. Llegar aquí, ser campeón con la selección brasileña no creo que le pueda ir tan bien”, indicó.

Por último, lanzó el nombre de que según su criterio debiese ser el hombre a cargo del proceso que buscan encaminar al Mundial 2026.

“Fernando Diniz (DT de Fluminense) tiene que continuar. Para mi es el entrenador ideal para llegar a la Copa del Mundo y creo que lo será”, finalizó.

Con esto se deja entrever las opiniones divididas entorno a la llegada de Ancelotti a la selección brasileña.

Cabe recordar que el actual entrenador del Real Madrid aún tiene contrato con ‘Los Merengues’, pero su vínculo finaliza en junio del 2024, instancia en donde ya se habrán disputado varias fechas de las Clasificatorias rumbo a Estados Unidos, México y Canadá 2026.

ANCELOTTI? ❌ O RIVALDO QUER FERNANDO DINIZ NO COMANDO DA AMARELINHA NA COPA DO MUNDO 2026! 😱🇧🇷 O pentacampeão com a #SeleçãoBrasileira não concorda com a espera por Ancelotti e quer o treinador do Fluminense no comando! Concorda com ele, torcedor? 👀👀 pic.twitter.com/GucVzye8i7

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) August 3, 2023