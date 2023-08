El Inter Miami del argentino Lionel Messi jugará este martes su primer partido de eliminación directa de la Leagues Cup, frente a Orlando City en los dieciseisavos de final, y con un pleno de dos victorias en la fase de grupos a expensas de Cruz Azul y Atlanta United.

El duelo está programado para las 20:00 horas de nuestro país, en el estadio DRV PNK de Miami.

Tras anotar un golazo de falta que sentenció el 2-1 sobre Cruz Azul y firmar un doblete y dar una asistencia en el triunfo sobre Atlanta United, Messi liderará a su nuevo equipo en un derbi de Florida contra Orlando (el Clásico del Solo), a partido único en el DRV PNK Stadium, con una plaza para los octavos de final en juego.

El Inter Miami fue campeón del grupo 3 del Sur, mientras que Orlando ganó el grupo 2 del Sur.

El equipo del argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, colista en el Este de la MLS, vive un momento de tremendo entusiasmo en la Leagues Cup y tiene en el horizonte un duelo de octavos frente al ganador del Dallas FC contra el Mazatlán mexicano.

El Inter Miami comparte lado del cuadro de la Leagues Cup con el Pachuca, campeón de México, con el que podría cruzarse en los cuartos de final, si ambos clubes superar sus anteriores obstáculos.

La fase de eliminación directa de la Leagues Cup, un torneo entre equipos de la MLS y de la Liga MX que se estrena este año, se disputa a partido único y verá además el estreno del Los Ángeles FC, campeón estadounidense, que al igual de Pachuca no tuvo que disputar la fase de grupos.

Match day incoming ⏭️

Check out our match preview ahead of our @leaguescup matchup tomorrow against in-state rival, Orlando City. Details: https://t.co/s16Sty7RVA pic.twitter.com/TbVrYNIjkE

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 1, 2023