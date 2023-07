Veintitrés años intensamente vividos son los que acumula el futbolista chileno Joaquín Abdala. En un ida y vuelta, tanto en su vida y en su carrera, el jugador nacional puso pausa para repasar los distintos capítulos de su trayectoria, desde su paso por el fútbol chileno hasta su reencuentro con el fútbol en Palestina.

Hijo del exvolante Edgardo Abdala, el ‘Joaco’ siempre ha dejado en claro que busca marcar su propio camino y hasta el momento, así ha sido.

El mediocampista ofensivo, apuntado como una de las promesas en la cantera de Huachipato, vio las primeras luces en el profesionalismo con Coquimbo Unido en 2020, año de la pandemia y también, de una naciente regularidad que terminó abruptamente.

Un total de 13 partidos alcanzó a jugar Abdala antes de afrontar líos en el club y también, en su salud mental.

“El tema del psicólogo me ha acompañado desde cadete. En plena pandemia, cuando llegué a Coquimbo, trabajaba siempre a la par en la semana con uno, pero igual me estaba costando dormir en la noche, sentía desmotivación y me derivaron a un psiquiatra. Ese fue el momento en el que decidí que era mejor volver a casa, porque era un tema delicado”, confesó.

Y es que estar solo en otra ciudad fue difícil para él, según cuenta, pero poco a poco y con la ayuda de especialistas, logró superar sus problemas.

De regreso a su natal Cabrero, el jugador continuó mostrando sus armas en Independiente de Cauquenes (Segunda División) para regresar en 2021 a Coquimbo -club que era dueño de su pase- y convertirse en campeón de la Primera B. Ya en 2022 y con conflictos aún latentes, nuevamente salió del ‘Pirata’ para no volver más.

Así, luego de su fugaz paso por Trasandino en 2022, Abdala se fijó una meta que lo estuvo persiguiendo desde su comienzos: dar el salto a Palestina.

“Los soldados mataban personas y jugábamos igual”: entre el fútbol y el día a día en Palestina

“El anhelo de ir allá siempre estuvo, lo conversé varias veces con mi papá. El año pasado me llamaron para que fuera parte de la selección adulta y jugar las clasificatorias de la Copa Asia. Estuve tres meses pensando la respuesta y al final, tomé la decisión de representar a Palestina.

Así, el chileno agarró sus maletas y partió en junio de 2022 para jugar tres duelos (contra Mongolia, Yemen y Filipinas) para Palestina e hizo historia con la selección al clasificarse a la competencia continental que se jugará en enero de 2024. Sin embargo, su periplo internacional no terminó ahí.

“Se me abrieron las puertas en la liga local, era una opción real ir a jugar allá y fue una gran experiencia, costó, porque tuve que negociar un préstamo con Coquimbo. Tuve ofertas de Egipto, pero pude llegar a un acuerdo para poder jugar”, recordó el chileno, que acabó fichando por el Shabab Al-Khaleel de la Liga Premier de Cisjordania.

En el fútbol árabe, Abdala volvió a ser feliz en cancha y sobre todo, con la deseada regularidad que le permitió alcanzar un estatus de jugador destacado en el plantel.

A pesar que todo en la cancha era color de rosas, afuera no era tan así. Y es que Hebrón, ciudad donde el Al-Khaleel oficia de local, es considerada una de las ciudades más conflictivas en el contexto palestino-israelí, algo que el chileno vivió en carne propia.

“Sinceramente, los primeros días y semanas fueron muy chocantes para mí, al ver la cantidad de soldados israelíes que hay, que te controlan todo. Hacen una especie de check-in o peajes que inventan para controlar a la gente en la frontera de Palestina, pero después ya se te hace normal”, dijo.

Sin dejar de lado su latente impresión, Abdala sostuvo que lo más complicado “era ver noticias de que estaban bombardeando a 90 kilómetros de donde vivíamos nosotros y era como si nada pasara. Era algo normal, ese era el tema”.

“De repente informaban que los soldados mataban a diez personas en un pueblo, en una ciudad o en una aldea y jugábamos igual los partidos, pero después te pones a pensar de que si sucediera en otro lado, sería totalmente distinto. Eso es lo chocante, porque inconscientemente te vas acostumbrando a vivir con todo eso, casi como el pan de cada día“, confesó.

Por otra parte, confesó que, “mi familia tuvo inconvenientes cuando me vino a ver a Hebrón. A mi papá (Edgardo Abdala) le hicieron problemas en el aeropuerto solamente por su apellido“.

El regreso a Chile: la superación de sí mismo

Tras el fin de la liga palestina, Abdala regresó a Chile para jugar por Comunal Cabrero. En el conjunto de Tercera División, el futbolista pudo disputar duelos importantes, como por ejemplo, el de Copa Chile ante Rangers.

“Nos ganaron con lo justo, hubieron muy buenos comentarios de lo que hicimos y personalmente para mí también por parte de la misma gente de Rangers. Hubo acercamientos por ahí, con ellos y otros equipos… la opción de Chile siempre está“.

En su país natal, Abdala aprovecha también de compartir y agradecer a su familia, sobre todo a su padre, que “nunca intervino en mis decisiones y él me deja ser, siempre pregunto cosas y recibo sus consejos como exfutbolista”.

Vale que Joaquín Abdala es el mismo nombre que apareció en la denuncia de Juan Cristóbal Guarello en contra de Fernando Felicevich para demostrar su control en Huachipato en 2019, tema que años después está en la palestra y ya es una página cerrada para el futbolista que hoy, pese a todo, se reencontró con su pasión por el fútbol.