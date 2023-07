Inter Miami anunció este jueves de forma oficial el fichaje de Jordi Alba, que se unirá de esta forma a dos ilustres excompañeros del FC Barcelona: el argentino Lionel Messi y el también español Sergio Busquets.

El equipo rosa publicó un vídeo en su cuenta de Twitter en el que aparecían tres camisetas: una con el dorsal 18 de Alba, otra con el 5 de Busquets y una tercera con el 10 de Messi.

Dicho anuncio salió a la luz pública solo dos días después de que Jorge Mas, uno de los dueños y ejecutivos presentes en el día a día del club, desvelara que Alba llegaría de forma inminente al equipo.

“Jordi Alba firmó sus papeles y viene en los próximos días”, aseguró en una entrevista con TyC Sports.

Messi y Busquets, que fueron presentados oficialmente el domingo y que ya se están entrenando con el Inter Miami, volverán a compartir vestuario de esta forma con un Alba con el que vivieron una época gloriosa en el conjunto azulgrana.

El lateral izquierdo abandonó el Barcelona este verano tras 18 años -en distintas épocas- con un club con el que conquistó un palmarés admirable de dieciocho títulos (6 Ligas, 5 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 1 Liga de Campeones, 1 Mundial de Clubes y 1 Supercopa de Europa).

Alba, con sus internadas por la izquierda, formó además una gran asociación con Messi, a quien le dio numerosos pases de gol.

De 34 años, el exjugador del Valencia también fue un gran referente de la selección española, con la que ganó la Eurocopa 2012 y con la que, recientemente, levantó la copa de la Nations League como capitán.

Messi, Busquets y ahora Alba estarán además a las órdenes de un técnico también con pasado azulgrana: el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, que desembarcó en junio en el Inter Miami.

También hay rumores, todavía sin confirmar, sobre otra posible incorporación para redondear este Inter Miami con claro sabor culé: el fichaje del uruguayo Luis Suárez, ahora en las filas del Gremio en Brasil.

Por último, mencionar que Messi y Busquets estarán disponibles para debutar este viernes 21 de julio en el partido del Inter Miami contra el Cruz Azul en la Leagues Cup, un nuevo torneo oficial en el que, durante un mes, se medirán todos los equipos de la MLS y de la Liga MX.

Oficial✍️🇪🇸Bienvenido @JordiAlba

We have signed Spanish international defender Jordi Alba to a contract through the 2024 season. Find out all the details:https://t.co/43s7DbZ528https://t.co/dj2lmpulM2 pic.twitter.com/DkVnMRT35n

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 20, 2023