El mundo del fútbol sufrió un duro golpe el pasado 7 de julio tras revelarse que el exportero y director general dimitido del Ajax, Edwin van der Sar, fue víctima de una hemorragia cerebral durante sus vacaciones.

A horas de cumplir su primera semana internado en la unidad de cuidados intensivos en un hospital de Croacia, la esposa del legendario exfutbolista del Manchester United, Annemarie van Kesteren, entregó una alentadora noticia respecto a la salud de su marido.

“Edwin sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero está estable. Su vida no corre peligro. Cada vez que podemos visitarle, está comunicativo”, declaró en un comunicado emitido por el Ajax.

Enfatizando en la espera por la mejoría del legendario exguardameta neerlandés, el mencionado escrito recalcó que Van der Sar “no corre peligro de muerte”.

“Ajax comparte esta información en nombre de Annemarie van der Sar, la esposa de Edwin. La familia Van der Sar, junto con Ajax, está agradecida y profundamente conmovida por los numerosos mensajes de apoyo”, finalizó el documento publicado por el equipo de Países Bajos.

Edwin van der Sar will remain in intensive care for the time being. His condition is stable but still concerning.

Ajax shares this information on behalf of Annemarie van der Sar, Edwin's wife.

The Van der Sar family, along with Ajax, is grateful and deeply touched by the many… pic.twitter.com/4UPRNAnMn6

— AFC Ajax (@AFCAjax) July 8, 2023