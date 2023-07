El partido de ida de la primera ronda de clasificación de la Champions League entre el Hamrun Spartans maltés y el Maccabi Haifa israelí, que acabó con goleada visitante por 0-4, se vio empañado por severos incidentes en la galería.

El enfrentamiento tuvo que ser interrumpido en la segunda parte por el lanzamiento de bengalas desde la grada sobre el césped artificial, y enfrentamientos entre aficiones en el Centenary Stadium de la ciudad de Ta’Qali.

Mediada la segunda parte, desde el sector en las gradas de aficionados del Maccabi Haifa comenzó el lanzamiento de algunas bengalas que acabaron cayendo al campo y dañaron la hierba artificial, lo que obligó al árbitro escocés Donald Robertson a detener el juego con 0-2 en el marcador.

Hamrun Spartans vs Maccabi Haifa, Champions League Qualifiers. Absolutely violent behaviour by Israeli ultras. They even threw flares at Maltese families with kids. Match interrupted. Crazy pic.twitter.com/H00f9d7tIF

