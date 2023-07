El Al-Nassr, club de fútbol saudí que cuenta con la presencia estelar de Cristiano Ronaldo en sus filas, recibió una pésima noticia.

La institución árabe, conocida por sus estratosféricos fichajes, recibió un ‘mazazo’ de la FIFA y no podrá sumar nuevos elementos a su plantel durante los próximos tres años. ¿La razón? Una deuda que mantiene con el Leicester por el traspaso de Ahmed Musa.

Respecto al futbolista nigeriano, Daily Mail revela que el conjunto de Medio Oriente debía pagar 15 millones de euros al conjunto inglés, de los cuales, adeuda 460 mil euros más intereses.

En su defensa, el Al-Nassr indicó desconocer la situación y justifica que el problema fue en la época previa de la llegada del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí al mando del club.

Mientras tanto, asegurando que buscarán pagar al Leicester para la sanción, desde Riad revelan una especial ‘misión’ para Cristiano Ronaldo, que “está empeñado en convencer a su compatriota Otávio para que fiche por su actual club”.

De acuerdo con el citado medio, CR7 llamó a Otávio, su compañero de selección, para explicarle el proyecto del conjunto saudí, que habría ofrecido al jugador un salario de 13,5 millones de euros, cinco veces más de lo que gana en el Porto.

🚨 | Al Nassr 'banned' from registering new players by FIFA due to signing completed in 2018 pic.twitter.com/JpfTWJdfLt

— SPORTbible (@sportbible) July 12, 2023