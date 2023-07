Lionel Messi llegó este martes a Miami (EE.UU.) para iniciar su aventura en la MLS con la camiseta del Inter de Miami.

El astro argentino, tal como reflejó un video de la cadena ESPN, aterrizó en el Fort Lauderdale Executive Airport (Florida, EE.UU.) junto a su esposa y sus tres hijos.

Está previsto que Messi, tras firmar su contrato con el Inter Miami, sea presentado en un gran evento este domingo 16 de julio en el estadio DRV PNK Stadium, a partir de las 20:00 horas locales.

“El evento contará con entretenimiento, discursos sobre el campo y más. Se anunciarán más detalles más cerca de la fecha del evento”, apuntó el Inter de Miami en un comunicado.

Se espera que en este evento también sea presentado el español Sergio Busquets, quien fue compañero del astro argentino en el FC Barcelona.

Todo apunta a que el debut de Messi y Busquets con el Inter de Miami será el 21 de julio, en el partido contra el Cruz Azul mexicano en la Leagues Cup.

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, que ya entrenó a Lionel Messi en el Barcelona y en la selección de Argentina, dirigió el lunes su primera sesión como técnico del Inter de Miami.

El club de Florida necesita de manera urgente todos los refuerzos que pueda conseguir para enderezar su temporada, ya que es colista del Este (18 puntos tras 21 partidos) y acumula diez partidos sin conocer la victoria (tres empates y siete derrotas).

El equipo de rosa tendrá un duro enfrentamiento en la próxima jornada en el campo del St. Louis City, que ha debutado este año a lo grande en la MLS y que ocupa la primera posición del Oeste.

Save The Date 📅⚽

Major unveiling event set for this Sunday, July 16 at 6PM at @DRVPNKStadium! Tickets will be FREE for Season Ticket Members, while limited tickets may become available for purchase at a later date.

Make sure to stay tuned to our social channels for details… pic.twitter.com/lC5bm9OrfK

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 11, 2023