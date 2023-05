Convencido de que la motivación y la ilusión por alcanzar una nueva final de la Champions League estará por encima del cansancio, que afirmó Carlo Ancelotti “no va a ser lo más importante” ante el Manchester City, el técnico italiano del Real Madrid descartó que su planteamiento de partido sea “para parar a Haaland”.

“Obviamente Haaland es un jugador muy peligroso que está mostrando una calidad impresionante para marcar goles, es un peligro, pero hablar sólo de él significa no hablar de un equipo completo que juega muy bien al fútbol, ataca y defiende bien con muchas ideas. Trabajamos un partido para parar a un equipo que parece imparable“, destacó en rueda de prensa.

Pese al potencial del City, Ancelotti augura “un partido igualado y competido” en el que el Real Madrid tiene “opciones para ganar” sin obsesionarse con el potencial de Haaland. “No pensamos en parar a un jugador, queremos parar a un equipo muy peligroso con balón. El aspecto defensivo tiene relevancia muy importante pero sin estar focalizados solo en un jugador, hay otros muchos peligrosos también”, apuntó.

En el análisis del conjunto dirigido por Pep Guardiola, el técnico italiano no piensa que el técnico haya modificado su estilo por la presencia de un punta de las características de Haaland, sino que ha aumentado registros.

“El Manchester City no ha cambiado su estilo”

“Es un equipo más completo comparado con el año pasado. Aunque ya también tenían un delantero muy peligroso como Gabriel Jesús pero de diferentes características a Haaland. El Manchester City no ha cambiado su estilo, puede que juegue más directo y aproveche el balón largo porque tiene un delantero muy importante. Es una variante más pero no significa que el equipo haya cambiado su estilo. Está muy bien organizado atrás y maneja bien la pelota“, explicó.

Se mostró convencido ‘Carletto’ que el pase a la final se decidirá en el Etihad la próxima semana: “El plan es sacar lo mejor que tenemos, hacer un partido completo sabiendo que el partido decisivo va a ser el de vuelta. Queremos tomar una pequeña ventaja mañana. A ver si lo podemos conseguir”.

Y comparando la situación en la que llega su equipo a la gran cita, en la misma semifinal que el curso pasado, el entrenador madridista valoró el impulso anímico que significa la conquista de la Copa del Rey.

“Llegamos al mismo nivel. Es difícil evaluar la condición física y compararla con la del año pasado, lo que cuenta es la motivación y la ilusión que tenemos. Ganar la Copa del Rey va a ser una motivación más para mañana. Tenemos mucha ilusión“, apuntó.

Su Real Madrid no encaja un tanto en ‘Champions’ desde la primera parte del partido de octavos, en Anfield ante el Liverpool: “Si defiendes bien lo peor es un empate, eso no significa que no vamos a atacar porque tenemos la calidad para hacerlo. No olvidamos que el año pasado encajamos cinco y marcamos seis. Lo firmaría este año“.

Por último, Ancelotti trató el crecimiento de la pareja brasileña Vinícius-Rodrygo, jugadores clave en la presente campaña. “He ayudado a estos jóvenes dándoles minutos y teniendo confianza en ellos. Lo están aprovechando y haciendo muy bien. La progresión de los dos es importante para el futuro de este club y para esta plantilla. Como la de Valverde o Camavinga. Nos hace ilusionarnos para el futuro que también es mañana”, finalizó.