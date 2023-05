La imagen de Moussi Zinedine siendo expulsado del estadio del Paris Saint-Germain dio la vuelta al mundo y, ahora, contó cómo fue el momento en que fue sacado por vestir la camiseta de Palestino.

El hincha llegó junto a su hermano menor a ver el duelo del PSG ante Lorient por la Ligue 1 pero, para su sorpresa, cuando los guardias vieron su prenda con los colores del equipo chileno, lo rodearon y acabaron llevándoselo del recinto.

“Nunca me había ocurrido algo así, ya he asistido a varios estadios con distintas camisetas. Tengo muchas en mi armario y esta la conseguí en abril. Fue un regalo de mi padre, quien la compró en Argelia”, contó el fanático a AS.

“Había muchos turistas a mi alrededor, pero nadie reaccionó, excepto una persona que observó que había un problema. Yo estaba en shock porque todas las personas me estaban mirando”, añadió Zinedine.

Consultado por su reacción a la hora de ser rodeado por la seguridad del estadio del PSG, el hincha afirmó que “sentí humillación, porque estaba con mi hermano pequeño. Me dijeron que escondiera la camiseta con una chaqueta y yo al principio no quise, por eso me sacaron del estadio. Después regresé”.

“(Mi hermano) no entendía lo que estaba pasando. Luego comenzó a grabar y la seguridad tomó su teléfono, por eso me enojé. Él se quedó adentro del estadio”, detalló Moussi Zinedine.

Luego, el fanático indicó que se decepcionó mucho del Paris Saint-Germain: “Soy hincha del club y antes no eran así. Me gustaría que alguien me invitara en persona para que podamos hablar sobre el tema”.

Para cerrar, Moussi sostuvo que “iré a cualquier estadio con la camiseta de Palestino o cualquier otra que use. Son los derechos humanos”.