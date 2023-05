Las intervenciones milagrosas de Aaron Ramsey y las apariciones de Gabriel Martinelli y Martin Odegaard sostuvieron al Arsenal en su visita a St. James Park, donde ganó 0-2 al Newcastle para aferrarse a la Premier League con una victoria en un escenario infernal.

El duelo frente al Newcastle estaba marcado en rojo en el calendario de la Liga inglesa. Era, sin duda, el partido más complejo al que tenía que enfrentarse el Arsenal de todos los que le restan para el final.

Sin embargo, los ‘Gunners’ salieron vivos de un duelo eléctrico y apasionante, en el que sobrevivió gracias a su portero, que hizo una de las paradas del curso y a dos de sus jugadores clave este año (Odegaard y Martinelli).

Al Arsenal, después de la última victoria del Manchester City, sólo le quedaban puntos de partido. No se podía permitir ni un sólo fallo. Los encuentros debían contarse por victorias sí o sí y el primer ‘match ball’ lo tenía que disputar en un estadio complicado como St. James Park. El Newcastle, con la Champions League en juego, era el rival más difícil de toda la ristra a la que tiene que enfrentarse.

Después de superar a ‘Las Urracas’, el Arsenal sigue a un punto del Manchester City, aunque con un partido más.

El título se decidirá en siete duelos, aunque hasta llegar a esa situación el Arsenal tuvo que sufrir de lo lindo para superar con éxito la prueba de fuego del Newcastle. St. James Park fue un escenario tremendo para el Arsenal, que sacó adelante los puntos pese a la resistencia que opuso el guardameta Nick Pope.

Y es que el Newcastle comenzó muy fuerte. Durante los primeros diez minutos arrinconó al Arsenal, que achicó agua como pudo con dos puntos álgidos, un disparo al palo de Jacob Murphy y una mano de Jakub Kiwior. El colegiado Chris Kavanagh pitó penal, pero desde el VAR recibió un aviso para que revisara la jugada y tras verla en una pantalla, cambió de opinión.

Entonces, el Arsenal se salvó de una pena máxima, comenzó a carburar y se quitó el dominio de encima para resurgir con un golazo de Martin Odegaard. Poco después de la acción de Kiwior, el noruego se sacó de encima un zapatazo desde fuera del área que no pudo salvar Pope.

El tanto de Odegaard marcó el inicio un carrusel de paradas de Pope, que sostuvo al Newcastle durante el resto del primer acto. Primero le sufrió Gabriel Martinelli, que se encontró con un pase filtrado entre líneas de Odegaard para fallar en un mano a mano ante el portero de las ‘Urracas’.

Después, en el rechace, el noruego rozó otro golazo con una rosca exquisita que, de nuevo se encontró con una manopla providencial de Pope. Y no sería la última, porque casi a la media hora, Saka, también en otro mano a mano, se encontró con el omnipresente guardameta del Newcastle.

Mientras, Aaron Ramdsale, en el otro lado, también comenzó a ser decisivo. Menos, porque el Newcastle no se prodigó tanto en ataque como su rival, pero sí consiguió ser determinante con una intervención a un disparo de Willock. No sería la última.

El primer tiempo no dejó ni un instante para darse un respiro y el segundo no iba a ser menos. Con el público aún volviendo a sus asientos, Alexander Isak estrelló un cabezazo contra el palo y Ramsey, en la siguiente jugada, hizo la parada del curso con su antebrazo derecho a otro testarazo a bocajarro de Calumm Wilson.

Y si Martinelli cerró el carrusel del empujón inicial del segundo acto, también cerró el partido a los 72 minutos tras provocar, con un centro envenenado desde la línea de fondo, el gol en propia meta de Fabian Schar. El central suizo hizo lo que sólo consiguió Odegaard y muchos otros no pudieron: superar a Pope.

¡HABÍA QUE SACARLA, NO METERLA! Schar convirtió en su propio arco y Arsenal encontró el 2-0 contra Newcastle.

Ahí se acabó el duelo. El Arsenal, por fin respiró. Aguantó bien el marcador y ya no sufrió más.. Fue el vencedor de un duelo a cara de perro, con golpes de ida y vuelta del que salió vivo de milagro. Los ‘Gunners’ no hincaron la rodilla y hay Premier League.

Not over yet 🏆 pic.twitter.com/tNZKdkmkES

— Premier League (@premierleague) May 7, 2023