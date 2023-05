El francés Theo Hernández se matriculó con un golazo este sábado en la victoria como local del AC Milan por 2-0 sobre la Lazio, en cruce por la 34ª fecha de la Serie A italiana 2022-2023.

Un hermoso tanto que ya postula al mejor del año. Fue la segunda y definitiva anotación de los ‘rossoneros’ sobre los romanos, en un resultado que mantiene a los lombardos en zona de Champions League (4º con 61 puntos).

El defensor galo, de 25 años, arrancó casi desde su propia área hasta el campo rival, en un carrerón infernal, y definió desde más de 20 metros con un zurdazo magistral.

Fueron más de 70 metros los que trasladó con la pelota en sus pies, para luego culminar la jugada con un zapatazo al ángulo.

La otra conquista del dueño de casa en San Siro, el 1-0 parcial, arribó a los 17 minutos y fue obra del volante argelino Ismaël Bennacer.

