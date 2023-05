El 4 de mayo del 2023 será un día imborrable para todos los hinchas de Napoli, ya que luego de 33 años volvieron a conseguir el ‘Scudetto’ de la Serie A, con una gran campaña y a 4 fechas para el cierre de temporada en Italia.

La última vez que se alzaron con la copa liguera en la bota europea fue con Diego Armando Maradona en cancha, pero esta vez, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, el nigeriano Victor Osimhen y el central coreano Kim Min-Jae, encaminaron un nuevo titulo para los del sur de Italia.

El duelo ante Udinese fue el que selló con broche de oro el nuevo galardón y tras el pitazo final, la euforia se desato tanto en el estadio, Dacia Arena y en Nápoles.

Tanto fue así, que en el recinto de los ‘Friulani’, los hinchas del Napoli saltaron al terreno de juego para festejar junto a sus jugadores la obtención del nuevo ‘Scudetto’, en donde protagonizaron insólitos momentos que se han vuelto virales.

Una de las imágenes que han dado la vuelta al mundo fue un grupo de fanáticos de los ‘Azurri’, quienes fueron más allá y comenzaron a arrancar pasto del recinto de Udinese, en señal de césped ‘santo’ tras el nuevo título.

Aún restan 5 fechas para el término de la Serie A, pero Napoli busca celebrar en el Diego Armando Maradona este fin de semana ante la Fiorentina el nuevo campeonato junto a sus hinchas.

Napoli supporters saved pieces of the Udinese pitch to remember the Scudetto win #Napoli pic.twitter.com/W7XDpRAJHf

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) May 5, 2023