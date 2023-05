En redes sociales se hizo viral un video falso sobre los festejos del tercer ‘scudetto’ del Napoli en el fútbol de Italia, el primero desde 1990, luego de igualar el jueves a un gol ante el Udinese en Friuli.

El impresionante registro se masificó en Twitter e Instagram principalmente, algunos con más de 200 mil seguidores, presentándola como la “celebración del Napoli”.

Incluso, la página local de Nápoles tuiteó esto como parte importante de los festejos de los hinchas ‘Azzurri’, pero no lo es.

Este video es en realidad por la celebración de los 70 años de la torcida del Hadjuk Split en el año 2020, en Croacia. Un festejo a otro nivel, con una magnífica puesta en escena.

Never saw it before, Hajduk fans I guess, damn so Avatar world already existed pic.twitter.com/jnLNhPdrp0

Errata corrige: local Naples page tweeting this as Napoli celebration but it’s not.

Another video of the best pyro in the history of football! 70 years Torcida Split celebrations back in 2020 were on another level! 🇭🇷🤩 pic.twitter.com/qt5Z8PYRhi

