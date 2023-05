Un hombre de 21 años ha sido detenido por apuntar con un láser al ucraniano Mykhailo Mudryk, jugador del Chelsea, durante la disputa del encuentro entre Arsenal y los ‘blues’ de la Premier League, este martes.

A través de un comunicado oficial, los ‘gunners’ confirmaron la detención y consideraron esa clase de comportamiento “peligroso e totalmente inaceptable”, además de informar de que se encuentran colaborando con la policía en la investigación.

Mudryk salió en la segunda parte de la derrota contra el Arsenal y fue abucheado por la afición local, después de que rechazara a los de Mikel Arteta para firmar por el Chelsea el pasado enero.

Cabe consignar que el encuentro finalizó 3-1 a favor de los actuales líderes del fútbol inglés.

they’re really using laser pens on mudryk… pic.twitter.com/dSkngQ66Bn

— 🥡🥢 (@TrustChalobah) May 2, 2023