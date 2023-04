El FC Barcelona volverá a estar en una final de Champions League femenina, la tercera consecutiva, la cuarta en cinco años, y lo consiguió tras un sufrido empate ante el Chelsea inglés (1-1) ante más de 72.000 espectadores.

La héroe de la semifinal fue la noruega Caroline Graham Hansen, que anotó en la ida (1-0) y también en la vuelta. Las inglesas jugaron sus bazas e hicieron sufrir a un Barça que no se sintió nunca cómodo.

Salió el Chelsea con todo. Una presión altísima, una defensa de tres y la idea de equilibrar la eliminatoria desde el inicio. El equipo de Emma Hayes arrinconó al Barça, que tardó tres minutos en poder cruzar al campo ofensivo.

No es que las londinenses tuvieran ocasiones, pero sí mostraron sus intenciones. No tenían opciones las de Jonatan Giráldez ni de pensar, no podían controlar el juego y se sintieron presionadas.

En cuanto Aitana y Graham Hansen conectaron, el Camp Nou respiró. Keyra Walsh empezó a tener más tiempo para pensar y el Chelsea empezó a correr detrás del balón, demasiado tiempo persiguiendo sombras y eso les pesó físicamente mucho y muy pronto.

No entró bien el Barça en el segundo tiempo. Más allá de un remate de Rolfo en el 47′, las de Giraldez siguieron sin sentirse cómodas. No tenía el Chelsea el control del juego, pero es que su fútbol se mueve a base de destellos, de acciones individuales.

El 1-0 llegó en el 63′, en una cabalgada de cincuenta metros de Aitana, que finalizó Graham Hansen, pero el Chelsea reaccionó de inmediato, cuatro minutos después, con un tanto de Reiten, después de un rechace de Paños a remate de Sam Kerr en el 67′.

Visto como estaba el partido, Emma Hayes puso todo lo que tenía en juego y entraron las dos delanteras que tenía en el banquillo: Lauren James y Pernile Harder con un cuarto de hora para el final.

El 1-1 atenazó al Barça, poco acostumbrado a enfrentar situaciones de este tipo, a las de Giraldez les costó manejar la tensión. Sabía que el Chelsea, con poco, podía anotar un nuevo tanto y forzar la prórroga.

Y al final estalló el Camp Nou. No jugó Alexia Putellas, pero lo celebró como una más. Será la cuarta final de la ‘Champions’ para las ‘azulgranas’, después de las jugadas en Budapest (2019), Gotemburgo (2021) y Turín (2022). La próxima cita será en Eindhoven, el 3 de junio. Su rival será el Arsenal o el Wolfsburgo, que igualaron 2-2 en la ida jugada en Alemania.