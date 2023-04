El duelo que nadie se quiere perder. Manchester City recibe al Arsenal por la jornada 33 de la Premier League, en el partido que definirá al principal candidato a hacerse con el título.

El Etihad Stadium será el escenario del trascendental choque, programado para las 15:00 horas de nuestro país.

Se enfrentan segundo contra primero, maestro contra alumno, con dos estilos parejos y con solo 5 puntos -muy engañosos- de por medio.

Es cierto que el City tiene dos partidos menos, con esos 6 puntos virtuales de los que puede echar mano. Así, si los ‘Citizens’ ganan, tendrían el liderato en sus manos.

Por contraparte, si son los ‘Gunners’ los que logran el triunfo, se defenderían con esos 8 puntos de margen de dos posibles victorias del cuadro ‘sky blue’.

Pep Guardiola se enfrentará a quien fuera su segundo entrenador, un Mikel Arteta que está haciendo soñar a su Arsenal.

Pero los ‘Gunners’ encadenan tres empates consecutivos, en unas jornadas con pleno de victorias para el City, que está remontando y sabe que tiene en su poder el poder catapultarse a la primera plaza a falta de pocas jornadas.

Están todos los ingredientes preparados para un partidazo. Uno que acapara todas las miradas del mundo del fútbol y que puede dar pie a la primera Premier League del Arsenal en 19 años o el bicampeonato del Manchester City.

