El Arsenal‘pinchó’ de nuevo. El elenco de los ‘Gunners’ solo igualó en su casa contra el Southampton y le da más vida a su escolta, el Manchester City, en la Premier League.

Rozó el cuadro londinense una de las remontadas más importantes de su historia. Cerca estuvieron de levantar un 1-3en los últimos minutos que les devolviera la vida, pero los de Mikel Arteta se tuvieron que contentar con un punto, que sabe a decepción y que les aleja un poco más del sueño del título.

Los del Emirates empataron por tercer partido seguido y su diferencia con el Manchester City se queda en cinco puntos con dos partidos más. No jugarán los ‘Sky Blues’ este fin de semana, por disputar las semifinales de la FA Cup contra el Sheffield United, pero no les ha hecho falta para dar otro paso en la conquista de la quinta Premier en los últimos seis años.

Porque los ‘Gunners’ se pusieron nerviosos, recibieron un gol a los 28 segundos, se estamparon con la ley del ‘ex’ -gol de Theo Walcott-, estuvieron 1-3 a falta de cinco minutos y estuvieron a centímetros de la remontada, cuando Leandro Trossard, con un inverosímil 3-3 en el marcador, se estrelló en el larguero.

El Arsenal se ha desinflado totalmente. Un equipo joven, sin experiencia en estas situaciones y al que despedazó el ‘Soton’ de Rubén Sélles, el principal candidato al descenso. Los ‘Saints’, que no habían ganado un solo partido de los últimos seis, no necesitaron ni 30 segundos para adelantarse en un Emirates que creía que era el día para volver a confiar.

Pero Aaron Ramsdale, héroe en las últimas jornadas, especialmente contra el Liverpool, regaló la pelota a Alcaraz en la frontal y argentino la cruzó ante la sorpresa de todos los espectadores, que no se creían que fueran a regalar otro partido.

Quedaban 90 minutos por delante para resolver la situación, pero el Arsenal comenzó a jugar como si quedaran segundos en el cronómetro. Y las prisas no trajeron nada bueno. Una pérdida de Thomas en el medio trasladó el esférico hasta la frontal del Arsenal, donde Alcaraz acomodó un pase filtrado para que Theo Walcott, un ex ‘Gunner’, hiciera el 0-2.

Ahora sí, alarmas. Oleksandr Zinchenko reunió a sus compañeros en el medio y les instó a reaccionar. No quedaba otra. Al Arsenal se le escapaba la liga, en la mejor oportunidad que han tenido en los últimos 19 años, y Saka y Martinelli asumieron responsabilidades. Entre los dos fabricaron el 1-2 y dieron esperanza al Emirates.

Pero la fe la desvió Alcaraz desde la línea de gol, cuando en el descuento de la primera parte sacó un cabezazo de Ben White sobre la cal. Se quedó sin aliento ahí el Arsenal, que bajó mucho el ritmo y permitió que el Southampton diera otro hachazo. Duja Caleta-Car, en una prolongación en un córner hizo el 1-3 y dejó el partido visto para sentencia.

A 10 minutos para el final, varios aficionados del Arsenal se iban ya del Emirates. Y comenzó la remontada. Martin Odegaard, con un golazo desde fuera del área, recuperó la rabia, y Bukayo Saka, al empujar el empate dentro del área.

La ventaja en la Premier estaba ahí, a un gol. Un disparo de Trossard, al larguero, y un remate de Nelson que se marchó junto al palo, rozaron una de las mayores remontadas en la historia.

Una remontada que no llegó y que no resuelve el tercer pinchazo seguido del Arsenal, que se ha dejado seis puntos en tres jornadas y que ya tiene al City en el retrovisor. Los de Guardiola visitarán el Emirates el 26 de abril y, de ganar todo lo que les queda hasta final de temporada, serán campeones.

